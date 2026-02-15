English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பா? இன்றைய வானிலை நிலவரம்!

தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பா? இன்றைய வானிலை நிலவரம்!

இன்று பிப்ரவரி 15 மதுரை, தென்காசி, திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
இன்று மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பகல் நேரங்களில் வானம் தெளிவாகவும், மாலையில் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடனும் காணப்படும்.   

மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து 33°C முதல் 34°C வரை செல்ல வாய்ப்புள்ளது. அதே சமயம், இரவு நேரங்களில் லேசான குளிர் உணரப்படலாம்.   

தென்காசி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் உள்ள மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் காலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படலாம். குறிப்பாக கொடைக்கானல் மற்றும் குற்றாலம் பகுதிகளில் குளிர்ந்த காற்று வீசக்கூடும். ஆனால் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை.  

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இன்றைய அறிக்கையின்படி, மதுரை, தென்காசி, திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய 5 மாவட்டங்களிலும் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை.  

காற்று மிதமான வேகத்தில் கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசும். காற்றில் ஈரப்பதம் காலையில் அதிகமாகவும், மதிய வேளையில் குறைவாகவும் இருக்கும்.   

பிப்ரவரி 15 முதல் பிப்ரவரி 19 வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்களது பணிகளை எவ்வித தடையுமின்றி மேற்கொள்ளலாம்.

