/பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் - இனி மாதம் ரூ.2,500 உதவித்தொகை - அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Magalir Udhavi Thogai : குடும்பத் தலைவிகளுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த மாதந்தோறும் ரூ.1000 உதவித்தொகை, இனி ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தப்படும். இந்த மாதாந்திர உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்க புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்கினார்.
தமிழ்நாட்டில் மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 2023ஆம் ஆண்டில் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான கடந்த திமுக அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை என்ற பெயரில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தியது. தற்போது ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக, அதன் தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த உதவித்தொகையை ரூ.2,500 ஆக உயர்த்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. தமிழ்நாட்டில் இது இன்னும் செயல்படுத்தாத நிலையில், புதுச்சேரி அரசு மகளிருக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகையை உயர்த்தியுள்ளது.
புதுச்சேரியில் தற்போது என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது. தொடர்ச்சியாக 2வது முறையாக என்டிஏ ஆட்சியமைத்துள்ளது, முதலமைச்சராக ரங்கசாமி மீண்டும் பொறுப்பேற்றார். கடந்த ஆட்சியில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாத உதவித்தொகையாக ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வந்தது.
புதுச்சேரியில் 21 வயது முதல் 55 வயது வரையிலான குடும்பத்தலைவிகளுக்கு மட்டுமே இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதேநேரத்தில், அரசின் இதர மாதாந்திர நிதியுதவிகள் எதையும் பெறாதவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நிதியுதவி வழங்கப்பட்டு வந்தது.
தொடர்ந்து, என்.ஆர். காங்கிரஸ் அதன் தேர்தல் அறிக்கையில், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தி வழங்கும் திட்டத்தை துணை நிலை ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகையை ரூ.2500 ஆக உயர்த்தி வழங்க ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இந்நிலையில், 21-55 வயது வரையிலான 64 ஆயிரத்து 450 குடும்பத் தலைவிகள் பயன்பெறும் இத்திட்டத்திற்கு ரூ.16.11 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.