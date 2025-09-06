புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்தவரா நீங்கள்? முக்கிய அப்டேட்!

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கு விண்ணப்பித்த, புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் வெற்றிகரமான திட்டமான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் மூலம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த திட்டத்தில் புதிதாக பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் ஆர்வத்துடன் விண்ணப்பித்த நிலையில், அவர்களில் பலருக்கு தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து எந்தவிதமான பதிலும் வரவில்லை.
ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுவதால், இந்த விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்க குறிப்பிட்ட காலம் தேவைப்படுவதால், விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் வருவதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது..
சில சமயங்களில், விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தில் தவறான அல்லது முழுமையற்ற தகவல்களை கொடுத்திருக்கலாம். இது, சரிபார்ப்பு பணியை மேலும் சிக்கலாக்கி, தாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
தங்கள் விண்ணப்பத்திற்குப் பதில் வரவில்லை என்றால், உங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலோ அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டாலோ மொபைல் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும். எனவே, உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் செய்திகளை தொடர்ந்து சரிபார்க்கவும்.
நீண்ட நாட்களாகியும் எந்த பதிலும் வராத பட்சத்தில், இ-சேவை மையத்தை அணுகி, உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து விசாரிக்கலாம். விண்ணப்பத்தின் நகலை எடுத்துச் செல்வது நல்லது.