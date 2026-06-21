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மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக இப்போதைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாதா?

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:57 AM IST

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற அப்டேட்

 

Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பான அப்டேட் வந்துள்ளது.

 

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திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டம், ஆட்சி மாறி இப்போது முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 

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திமுக அரசு பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கொடுத்ததை அப்படியே இந்த ஆட்சியிலும் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுப்போம் என முதலவர் விஜய் தன்னுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்திருந்தார்.

 

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அதன்படி அவர் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும் மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுப்பார் என பெண்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர். அதேபோல் லட்சகணக்கான பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேர காத்திருக்கின்றனர்.

 

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இதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் வெளியிட வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில், மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் ரூ.2500 இப்போதைக்கு வழங்க வாய்ப்பில்லை என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கோவையில் தெரிவித்துள்ளார்.

 

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மேலும், எப்போது முதல் வழங்கப்படும் என்ற கேள்விக்கு, மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை இப்போதைக்கு சரியில்லை என்றும், அவற்றை சரி செய்த பின்னர் தவெக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என கூறியிருக்கிறார்.

 

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அமைச்சர் அருண் ராஜின் இந்த அறிவிப்பு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க காத்திருந்த பெண்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. திமுக ஆட்சியைய் போல் அல்லாமல் தவெக ஆட்சியில் தகுதியிருந்தும் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறாமல் இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த தொகை கிடைக்கும் என காத்திருந்தனர்.

 

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ஆனால், மாநிலத்தின் நிதிநிலையை காரணம் காட்டி மாதம் ரூ.2500 ரூபாய் கொடுக்க இப்போதைக்கு வாய்ப்பில்லை என அறிவித்திருக்கும் அமைச்சர் குறைந்தபட்சம் ஆயிரமாவது தங்களுக்கும் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க காத்திருக்கும் பெண்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. 

 

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நிதிநிலை சரிசெய்த பிறகு 2500 மாதம் கொடுக்கலாம், அதற்கு முன்னர் இதுவரை இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்படாமல் இருக்கும் தங்களையும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்த்து ரூ.1000 வழங்க வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலான பெண்களின் வலியுறுத்தலாகவும் இருக்கிறது. 

 

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இதை தமிழ்நாடு அரசு கருத்தில் கொள்ளுமா? மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிய விண்ணப்பங்கள் பெறுமா தமிழ்நாடு அரசு? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

 

TAGS:
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Tamil Nadu government Schemes

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