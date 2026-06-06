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மகளிர் உரிமைத்தொகை : 10 லட்சம் பேரின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு! முக்கிய அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:24 PM IST

Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்தவர்களின் மனுக்கள் தொடர்பான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

 

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தமிழ்நாட்டில் வெகு சிறப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட இத்திட்டத்தை புதிதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொடர்வதாக அறிவித்தார்.

 

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மேலும், தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிபடி, எதிர்வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2,500 ரூபாய் உயர்த்துவது குறித்து முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட திட்டம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

 

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தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு, தனது தேர்தல் வாக்குறுதியான ரூ.2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகையை அமல்படுத்த தீவிர ஆலோசனை நடத்தியது.

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தமிழகத்தில் தவெக தலைமையிலான புதிய அரசு பட்ஜெட் அறிவிப்பில் ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கும் திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

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முந்தைய திமுக அரசின் 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை' திட்டம் தற்போது 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்' என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஜூன் 22 முதல் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

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இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தினால் மாநில அரசுக்கு ஆண்டிற்கு ₹39,000 கோடி வரை செலவாகும்.  மாதத்திற்கு ரூ.1,000 வீதம் வழங்கவே அரசுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ₹15,600 கோடி செலவாகிறது. 

 

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ரூ.2,500 ஆக உயர்ந்தால்: ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் மாதந்தோறும் ரூ.1,500 கூடுதல் செலவாகும். இதன்மூலம் அரசின் மொத்த நிதிச்சுமை ஆண்டுக்கு ₹39,000 கோடியாக உயரும். 

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1.15 கோடிப் பயனாளிகளுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தில், பின்னர் புதிதாக 17 லட்சம் விண்ணப்பதாரர்கள் சேர்க்கப்பட்டு, மொத்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.31 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. 

 

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நிராகரிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 11.85 லட்சம் பேர் மேல்முறையீடு செய்தனர். அவர்களில் 1.40 லட்சம் பேரி மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்கப்பட்டுள்ளது. 10 லட்சம் பேர் மகளிர்  உரிமை தொகைக்காக  காத்திருக்கின்றனர்.

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Magalir Urimai Thogai 2026 Update
Tamil Nadu government
CM Joseph Vijay
TVK

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