/மகளிர் உரிமைத்தொகை : 10 லட்சம் பேரின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு! முக்கிய அப்டேட்

Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மேல்முறையீடு செய்தவர்களின் மனுக்கள் தொடர்பான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வெகு சிறப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட இத்திட்டத்தை புதிதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொடர்வதாக அறிவித்தார்.
மேலும், தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிபடி, எதிர்வரும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2,500 ரூபாய் உயர்த்துவது குறித்து முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட திட்டம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு, தனது தேர்தல் வாக்குறுதியான ரூ.2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகையை அமல்படுத்த தீவிர ஆலோசனை நடத்தியது.
தமிழகத்தில் தவெக தலைமையிலான புதிய அரசு பட்ஜெட் அறிவிப்பில் ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கும் திட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
முந்தைய திமுக அரசின் 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை' திட்டம் தற்போது 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்' என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஜூன் 22 முதல் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தினால் மாநில அரசுக்கு ஆண்டிற்கு ₹39,000 கோடி வரை செலவாகும். மாதத்திற்கு ரூ.1,000 வீதம் வழங்கவே அரசுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ₹15,600 கோடி செலவாகிறது.
ரூ.2,500 ஆக உயர்ந்தால்: ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் மாதந்தோறும் ரூ.1,500 கூடுதல் செலவாகும். இதன்மூலம் அரசின் மொத்த நிதிச்சுமை ஆண்டுக்கு ₹39,000 கோடியாக உயரும்.
1.15 கோடிப் பயனாளிகளுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தில், பின்னர் புதிதாக 17 லட்சம் விண்ணப்பதாரர்கள் சேர்க்கப்பட்டு, மொத்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.31 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
நிராகரிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 11.85 லட்சம் பேர் மேல்முறையீடு செய்தனர். அவர்களில் 1.40 லட்சம் பேரி மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்கப்பட்டுள்ளது. 10 லட்சம் பேர் மகளிர் உரிமை தொகைக்காக காத்திருக்கின்றனர்.