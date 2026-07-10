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மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 உடனடியாக கிடைக்காதா? அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்!

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:53 AM IST

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை எப்போது வழங்கப்படும்? என அமைச்சர் ரமேஷ் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்

 

Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 எப்போது கொடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ரமேஷ் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்

 

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தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டம் எப்போது தொடங்கப்படும் மற்றும் அது யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் என்பது குறித்து அமைச்சர் ரமேஷ் முக்கிய விளக்கமளித்துள்ளார். இத்திட்டத்தில் தகுதியுள்ள அனைவரின் பெயர்களும் விடுபடாமல் சேர்க்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார். 

 

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திருச்சியில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்ற பின் அமைச்சர் ரமேஷ் பேசும்போது, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான இந்த ஆட்சியில், மக்களின் தேவைகளைப் பெரும்பாலும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்லாட்சியாகவே இது இருக்கும். 

 

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பொதுமக்கள் தங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மனுக்கள் கொடுக்கும்போது, அதனை அன்றைய நாளிலோ அல்லது உடனடியாகவோ தீர்த்துவிட முடியாது என்ற நடைமுறைச் சூழ்நிலை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். 

 

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அதிகாரிகள் இதனைப் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளதால், இதனைப் புரிந்துகொண்டு பொதுமக்கள் அரசுக்குச் சற்று அவகாசம் தர வேண்டும் என்று அமைச்சர் ரமேஷ் கேட்டுக்கொண்டார்.

 

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தொடர்ந்து மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ. 2,500 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்பது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதியாகும். 

 

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முதல்வர் விஜய் அறிவித்த இந்தத் திட்டத்திற்கான ஆரம்பக்கட்ட வேலைகள் தொடங்கப்படும்போது, உங்கள் அனைவரின் பெயர்களும் அதில் கண்டிப்பாக இடம்பெற்றுவிடும்.

 

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இதுவரையில் வேறு ஏதேனும் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை வாங்கியவர்களுக்கும் சரி, அல்லது இதுவரை வாங்காத புதிய பயனாளிகளாக இருந்தாலும் சரி – இத்திட்டத்தைத் தொடங்கும்போது தகுதியுடைய அனைவரின் பெயர்களும் விடுபடாமல் சேர்க்கப்பட்டுவிடும்" என்று அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதியளித்தார்.

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Rs 2500 Scheme
Tamil Nadu government

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