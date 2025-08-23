English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்த பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஹேப்பி நியூஸ். முழு விவரம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் பெண்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டம் (Kalaignar Magalir Urimai Thogai), தற்போது விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. இதுவரை திட்டத்தில் இணையாத தகுதியுள்ள குடும்பத் தலைவிகளைச் சேர்க்கும் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், ஏற்கனவே 1.15 கோடிப் பெண்கள் பயனடைந்து வரும் நிலையில், புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் விரைவில் நல்ல செய்தி வரவிருக்கிறது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகைத் திட்டத்திற்கு மீண்டும் விண்ணப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு, ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ என்ற சிறப்பு முகாம்கள் மூலமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 15 முதல் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வரும் இந்த முகாம்களில், இதுவரை திட்டத்தின் கீழ் வராதவர்கள், உரிய தகுதிகள் இருந்தால் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். 

இந்த முகாம்களில் மட்டுமே விண்ணப்பப் படிவங்கள் கிடைப்பதால், பெண்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று வருகின்றனர். புதிய குடும்ப அட்டை கோரி விண்ணப்பிப்போரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்திருப்பது, திட்டத்தின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையைக் காட்டுகிறது.

புதிதாகப் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாகப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. விண்ணப்பித்தவர்கள் தகுதியானவர்களா அல்லது இல்லையா என்பதை அரசு கண்டறிந்து, விரைவில் அதை அவர்களுக்குத் தெரிவிக்க உள்ளது.

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ முகாம்களில் அளிக்கப்படும் மனுக்கள் மீது அதிகபட்சமாக 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி பார்த்தால், ஜூலை 15-ல் தொடங்கிய முகாமில் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு, ஆகஸ்ட் 28-க்குப் பிறகு தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கத் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் தங்கள் விண்ணப்பம் குறித்த மூன்று முக்கிய அப்டேட்டுகளை எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது, விண்ணப்பம் ஏற்பு, விண்ணப்பம் நிராகரிப்பு, விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் உள்ளது என்பதை விரைவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இந்தத் தகவல்கள் பயனாளிகளின் கைபேசிகளுக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 28-க்குப் பிறகு, இந்த அப்டேட்களைப் பெறத் தொடங்கலாம்.

புதிதாகச் சேர்க்கப்படும் பயனாளிகளுக்கு எப்போது முதல் ரூ.1,000 வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பெரும்பாலும், செப்டம்பர் மாதம் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எப்படியிருப்பினும், அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் இதுகுறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளிவர வாய்ப்புள்ளது.

