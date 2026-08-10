/மகளிர் உரிமைத்தொகை: அடுத்த ஓராண்டுக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க முடியாதா?

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு அடுத்த ஓராண்டுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முடியாதா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முடியாதா? என காத்திருக்கும் பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் பற்றிய எந்த அப்டேட்டையும் அரசு கொடுக்கவில்லை. இதனால் புதிதாக விண்ணப்பிக்க காத்திருந்த பெண்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றம்.
புதிதாக ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்கள், அனைத்து தகுதிகளும் இருந்தும் ஏற்கனவே விண்ணப்பிக்காத பெண்கள் என லட்சக்கணக்கானோர் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க காத்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களைப் பொறுத்தவரை தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த 2500 ரூபாய் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை கூட பிறகு செயல்படுத்தட்டும். குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ரூபாயாவது தங்களுக்கு கிடைத்தால் போதும் என்ற மன நிலையில் இருக்கிறார்கள்.
அந்த பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அரசு வெகு விரைவாக வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என காத்திருக்கிறார்கள். அப்படியானவர்களுக்கான அப்டேட் தான் இது.
தமிழ்நாடு அரசு இப்போதைய சூழலில் மகளிர் உரிமைதொகையை உயர்த்தும் எண்ணத்திலும் இல்லை, புதிதாக இத்திட்டத்தில் பெண்களை சேர்க்கும் எண்ணத்திலும் இல்லை. குறிப்பிட்ட காலவகாசத்தை எடுத்துக்கொள்ள அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
அதாவது, அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிப்பு வருவதற்கு ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பாகவே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிய அறிவிப்புகள் வர அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஏனென்றால் கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் இதே பாணியே பின்பற்றப்பட்டது. அதையே இப்போது தவெக அரசு பின்பற்ற இருக்கிறது. அந்தவகையில் பார்த்தால் 2027 பிற்பகுதி அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கான புதியஅப்டேட்டுகள் வரும்.