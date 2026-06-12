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வங்கி கணக்கு மாற்றியதால் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லையா? முக்கிய அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:15 AM IST

Magalir Urimai Thogai scheme : வங்கி கணக்கு மாற்றியதால் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லையா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

 

Magalir Urimai Thogai scheme : வங்கிக் கணக்கு பிரச்சனையால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வராதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai scheme) திட்டத்தில் பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட். கோவை மாவட்டத்தில் மகளிர் உரிமைதொகை வராத பெண்கள், மீண்டும் தங்களுக்கு உரிமைத்தொகை கேட்டு மனு கொடுத்திருக்கின்றனர்.

 

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இது தொடர்பாக வந்த மனுக்களை அதிகாரிகள் பரிசீலிக்க தொடங்கியுள்ளனர். மகளிர் உரிமைதொகை மனுக்கள் பரிசீலனை குறித்து அதிகாரிகள் பேசும்போது, வங்கிக் கணக்கு மாற்றப்பட்டதால் சிலருக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்குவது பாதியில் நின்றிருந்தது.

 

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இதை அறிந்த பெண்கள் பலர் மீண்டும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மனு அளித்துள்ளனர். சரியான வங்கிக் கணக்குடன் மீண்டும் விண்ணப்பித்தவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றனர்.

 

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மேலும், புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் வந்துள்ளது. இதையும் பரிசீலித்து வருகிறோம் என அதிகாரிகள் கூறினர். 

 

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மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி வரும் மனுக்களில் இணைகப்பட்டுள்ள ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட விவரங்களை தீவிரமாக ஆய்வு செய்த பிறகே மனுக்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கப்படுகிறது என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர். தகுதியானவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மனு அளித்தால் அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 

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எனவே, பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திடீரென நிறுத்தப்பட்டிருந்தால் என்ன காரணத்துக்காக உங்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை சம்பந்தப்பட்ட வட்டார அலுவலகத்துக்கு சென்று நேரில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

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வங்கிக் கணக்கு உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் பிரச்சனையாக இருப்பின் அந்த ஆவணங்களை மீண்டும் சமர்பித்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை வரும். புதிதாக விண்ணப்பிக்க விரும்பினால் வாரந்தோறும் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் கலந்து கொண்டு மனு அளிக்கலாம்.  

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Tamil Nadu government
Rs 1000 Scheme
Bank Account Change
Magalir Urimai Thogai Update

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