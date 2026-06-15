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மகளிர் உரிமைத்தொகை ஜூன் மாத ரூ.1000 வரவு! உங்களுக்கு வரவில்லையா? அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:03 AM IST

Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1000 ஜூன் மாத தொகை வராதவர்களுக்கான அப்டேட்

 

Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஜூன் மாத தொகை வந்திருக்கும் நிலையில் வராதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

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தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) அப்டேட். ஜூன் மாத தவணைத்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் 1.31 பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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மாதந்தோறும் 14 அல்லது 15 ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு அரசு இந்த தொகையை வரவு வைப்பதை வழக்கமாக வைத்துள்ளது. அதன்படியே இம்மாதமும் உரிமைத்தொகை பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுவிட்டது.

 

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இருப்பினும் சிலருக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லை என்ற புகார் இருக்கிறது. இதற்கு மிக முக்கிய காரணம், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வங்கிக் கணக்கில் சிக்கல் இருக்கிறதா? என்பதையே பார்க்க வேண்டும்.

 

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ஏனென்றால் சிலர் தங்களுக்கு ஏற்கனவே உரிமைத்தொகை வந்து கொண்டிருந்த வங்கிக் கணக்கை மாற்றி வேறு வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்குமாறு மனு அளித்துள்ளனர். அதாவது புதிய வங்கிக் கணக்குக்கு பணம் வர வேண்டும் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

 

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அப்படி மனு கொடுக்கும்போது வங்கி கணக்கு விவரங்களில் பிழை ஏற்பட்டிருந்தால் பணம் வந்திருக்காது. அல்லது பழைய வங்கிக் கணக்குக்கே கூட பணத்தை மீண்டும் வரவு வைத்திருக்கலாம். 

 

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வங்கிக் கணக்கு மாற்றம் தொடர்பான மனு கொடுத்தவர்களுக்கே இப்பிரச்சனை ஏற்படும். அதேநேரத்தில், புதிய வங்கிக் கணக்கு கொடுத்தவர்களுக்கு பணம் வந்திருந்தாலும் மொபைல் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி வராமல் இருக்கலாம்.

 

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அதனால், எஸ்எம்எஸ் வரவில்லை என்பதற்காக மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லை என நினைத்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள். வங்கிக் கணக்கை ஒருமுறை செக் செய்து கொள்ளுங்கள். 

 

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ஒருவேளை நீங்களும் வங்கிக் கணக்கை மாற்ற வேண்டியிருந்தால் தாலுகா அலுவலகத்துக்கு சென்று மனு கொடுக்கவும். வங்கி கணக்கு மாற்றக்கோரி கொடுத்த மனுவின் அடிப்படையில் அடுத்த மாதம் முதல் உங்களுக்கு புதிய வங்கி கணக்கில் உரிமைத்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு வரவு வைக்கும்.

 

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மேலும், இறந்தவர்களின் பெயர்கள், தகுயில்லாத பயனாளிகளை அரசு நீக்கும். அந்த அடிப்படையில் பணம் வராதவர்கள் உங்களின் பெயர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பயனாளிகளின் பட்டியலில் நீக்கப்பட்டிருகிறதா என்பதை தாலுகா அலுவலகத்துக்கு சென்று ஒருமுறை விசாரித்துக் கொள்ளவும்.

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Tamil Nadu government

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