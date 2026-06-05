/திருச்சி : மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000 அப்டேட் வரப்போகும் தேதி இதுதான்

Magalir Urimai Thogai : திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட் வரப்போகும் தேதி
Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மக்களுக்கு லேட்டஸ்டாக வந்திருக்கும் அப்டேட் முழு விவரத்தை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாட்டில் ஜூன் 18 ஆம் தேதி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளதாகச் சபாநாயகர் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நடக்கும் இந்த கூட்டத்தொடர் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சட்டமன்றத் தேர்தல் வெற்றிக்குப் பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் இடைக்கால பட்ஜெட் இதுவாகும். இந்த கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு, இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள தேதி குறித்த அறிவிப்பு தனியாக வெளியாகும்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதியான ரூ.2,000 மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. புதிய அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால் ஏழை எளிய மக்களுக்கான பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் இதில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.
இருப்பினும் தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை மிகவும் மோசமான நிலையில் திமுக விட்டுச் சென்றிருப்பதாக ஏற்கனவே முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதனை சரிசெய்ய சிறிது காலம் ஆகும். அதுவரை பொதுமக்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்திருக்கிறார். இருப்பினும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேரவும், தேர்தல் வாக்குறுதிபடி 2000 ஆக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பதை லட்சக்கணக்கான பெண்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்
இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் சட்டம் ஒழுங்கு உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் மகளிர் உரிமைத்தொகை அறிவிப்பு இருக்குமா? என்பதை இம்மாதம் இறுதி வரை பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.