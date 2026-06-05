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திருச்சி : மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000 அப்டேட் வரப்போகும் தேதி இதுதான்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:28 PM IST

Magalir Urimai Thogai : திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட் வரப்போகும் தேதி

 

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மக்களுக்கு லேட்டஸ்டாக வந்திருக்கும் அப்டேட் முழு விவரத்தை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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தமிழ்நாட்டில் ஜூன் 18 ஆம் தேதி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ளதாகச் சபாநாயகர் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நடக்கும் இந்த கூட்டத்தொடர் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

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சட்டமன்றத் தேர்தல் வெற்றிக்குப் பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் இடைக்கால பட்ஜெட் இதுவாகும். இந்த கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு, இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள தேதி குறித்த அறிவிப்பு தனியாக வெளியாகும்.

 

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தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதியான ரூ.2,000 மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. புதிய அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால் ஏழை எளிய மக்களுக்கான பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் இதில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.

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இருப்பினும் தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை மிகவும் மோசமான நிலையில் திமுக விட்டுச் சென்றிருப்பதாக ஏற்கனவே முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்திருக்கிறார்.

 

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இதனை சரிசெய்ய சிறிது காலம் ஆகும். அதுவரை பொதுமக்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்திருக்கிறார். இருப்பினும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேரவும், தேர்தல் வாக்குறுதிபடி 2000 ஆக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பதை லட்சக்கணக்கான பெண்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்

 

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இந்த இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் சட்டம் ஒழுங்கு உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் மகளிர் உரிமைத்தொகை அறிவிப்பு இருக்குமா? என்பதை இம்மாதம் இறுதி வரை பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Tamil Nadu Budget
Trichy News
Tamil Nadu government
Vijay Government

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