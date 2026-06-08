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மகளிர் உரிமைத்தொகை : மாதம் ரூ.2500 கொடுத்தால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எவ்ளவு செலவாகும்?

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:07 PM IST

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுத்தால் என்ன செலவாகும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு மாதம் 2500 ரூபாய் 1.31 கோடி பெண்களுக்கு கொடுத்தால் எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

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இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. திமுக கொண்டு வந்த இந்த திட்டத்தை மற்ற மாநிலங்கள் செயல்படுத்தினாலும் தமிழ்நாட்டைப் போல் இவ்வளவு பயனாளிகள் கொண்ட மாநிலங்கள் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை.

 

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திமுக இத்திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தாலும், முதலமைச்சர் விஜய் இத்திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்துவேன் என அறிவித்து மே மாதத்துக்கான தவணைத் தொகையையும் வரவு வைத்துவிட்டார்.

 

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இந்த நிலையில், இத்திட்டத்தால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு மாதம் எவ்வளவு செலவாகிறது, 2500 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கும்போது இன்னும் எவ்வளவு நிதி கூடுதலாக தேவைப்படும்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

 

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தமிழ்நாட்டில் 1.31 கோடி தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது. இதனால், தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.1,310 கோடி செலவாகிறது.

 

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மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் இந்த திட்டத்தின்படி, 1.31 கோடி பயனாளிகளுக்கு ஓராண்டுக்குத் தேவையான ஒட்டுமொத்த நிதி ஒதுக்கீடு தோராயமாக 15,720 கோடியாக உள்ளது. மாதாந்திர உரிமைத்தொகை ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டால், 1.31 கோடி பெண்களுக்கு வழங்குவதற்கு மட்டும் அரசுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.3,275 கோடி தேவைப்படும்.

 

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உயர்த்தப்பட்ட ரூ.2500 தொகையை ஒரு வருடத்திற்கு முழுமையாக வழங்க, தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுக்கு மொத்தம் ₹39,300 கோடியை இதற்காக ஒதுக்க வேண்டியிருக்கும். உரிமைத்தொகையை ரூ.2500 ஆக உயர்த்துவதால், தற்போதைய செலவை விட அரசுக்கு கூடுதலாக ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1,965 கோடி நிதிச் சுமை ஏற்படும்.

 

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வருடாந்திரக் கணக்கீட்டின்படி பார்த்தால், தற்போதைய திட்டச் செலவை விட ஆண்டுக்கு கூடுதலாக மட்டும் ரூ.23,580 கோடி அரசுக்குத் தேவைப்படும். இந்த புதிய உயர்வு அமலுக்கு வந்தால், தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத் தலைவிக்கும் தற்போதைய தொகையை விட கூடுதலாக மாதம் ரூ.1,500 கையில் கிடைக்கும்.

 

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வழக்கமான ஆண்டு வருமானம் ரூ.12,000-ல் இருந்து உயர்ந்து, இனி ஒரு பெண்ணுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் மட்டுமே ஆண்டுக்கு ₹30,000 முழுமையாகக் கிடைக்கும். 

 

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திட்டத்தை ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தும்போது, சமூக நலத்துறைக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டை தமிழ்நாடு அரசு இரண்டு மடங்குக்கும் மேலாக அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். 

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அரசுக்கு நிதிச்சுமை கூடினாலும், 1.31 கோடி ஏழை எளிய பெண்களின் வாங்கும் திறன் அதிகரிப்பதால் கிராமப்புறப் பொருளாதாரம் மற்றும் பணப்புழக்கம் கணிசமாக உயரும்.

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Magalir Urimai Thogai Rs.2500
Magalir Urimai Thogai Increase
women welfare scheme Tamil Nadu
Tamil Nadu Government Scheme

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