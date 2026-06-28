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மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2500 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிளான்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:31 PM IST

Magalir Urimai Thogai : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்காது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்

 

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரப்போகிறது? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

 

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முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக பொறுப்பேற்றிருந்தாலும், அரசு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதில் இன்னும் பெரிய மாற்றங்களை செய்யவில்லை. உதாரணத்துக்க மகளிர் உரிமைத் தொகை (Magalir Urimai Thogai)  திட்டம், புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன், விடியல் பயணம் உள்ளிட்ட திமுக அரசு செயல்படுத்திய திட்டங்கள் இந்த ஆட்சியிலும் அப்படியே தொடர்கின்றன

 

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இருப்பினும் இந்த திட்டங்களை மறுசீரமைக்க திட்டமிட்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு அதற்கான பூர்வாங்க பணிகளையும் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக பெண்களை பெருமளவு கவர்ந்துள்ள கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மிகப்பெரிய சீரமைப்பை செய்ய உள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய்

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கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு என திமுக அரசு கொண்டு வந்த விதிமுறைகள், செயல்முறைகளை அப்படியே செயல்படுத்தினாலும், சில நிர்வாக முடிவுகளை எடுத்து அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முறையில் மாற்றங்கள் கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது

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திமுக ஆட்சியில் 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற்றாலும், விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது. அவர்கள் முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பித்து அதில் வரும் மாதாந்திர தொகையை பெற்றுக் கொள்ளலாம்

 

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மகளிர் உரிமைத்தொகை 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசு. மேலும், இப்போது இருக்கும் விதிமுறைகளில் சில கூடுதல் விதிமுறைகளையும் சேர்க்க திட்டமிட்டுள்ளது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு.

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எல்லா வகையிலும் தகுதியானவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே மாதம் 2500 ரூபாய் மாதம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருகிறார் முதலமைச்சர் விஜய். அதற்கான உத்தேச விதிமுறைகளை வகுப்பதிலும் அரசு கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளது. அதாவது யாருக்கு இந்த தொகை செல்ல வேண்டும் என்பதை மறுசீரமைக்க உள்ளது

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புதிய விண்ணங்கள் எல்லாம் புதிதாக வகுக்கப்படும் விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதற்காக பிரத்யேக ஆன்லைன் தரவு தொகுப்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும் அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. அதன்படி விண்ணப்பிக்கும் பயனாளியின் தகவல்கள் அரசிடம் இருக்கும் தகவல்கள் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைத்து தகுதியான பயனாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடிவு செய்திருக்கிறது

 

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யாரும் மோசடியாக பயனாளியாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இத்தகைய செயல்முறைகளை மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர இருக்கிறது. அதனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 கொடுப்பதற்கு முன்பு மிகப்பெரிய நிர்வாக மாற்றங்கள் இத்திட்டதில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Magalir Urimai Thogai 2500
Tamil Nadu government
CM Vijay
Magalir Urimai Thogai eligibility

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