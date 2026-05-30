Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /மகளிர் உரிமை தொகையில் முறைகேடு? வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் ரூ. 1000.. அமைச்சர் மரிய வில்சன் குற்றச்சாட்டு

மகளிர் உரிமை தொகையில் முறைகேடு? வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் ரூ. 1000.. அமைச்சர் மரிய வில்சன் குற்றச்சாட்டு

Written ByR Balaji
Published: May 30, 2026, 04:45 PM IST|Updated: May 30, 2026, 04:45 PM IST

தமிழகத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் 1.15 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் மாதந்தோறும் பயன் பெற்று வருகின்றனர். இந்தச் சூழலில், இத்திட்டத்தில் முந்தைய ஆட்சியில் பெரும் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக தற்போதைய புதிய தமிழக அரசின் அமைச்சர் மரிய வில்சன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

 

1/5

இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் மரியா வில்சன், மகளிர் உரிமைத் தொகை விநியோகம் மற்றும் அரசின் அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் குறித்துப் பல்வேறு முக்கியத் தகவல்களை பகிர்ந்துகொண்டார்.

 

2/5

"கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த 1000 ரூபாய் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் பல்வேறு குளறுபடிகளும் முறைகேடுகளும் நடந்துள்ளன. தகுதியான தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய இந்த உரிமைத் தொகை, வட மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுமட்டுமன்றி, மதுரை மாநகராட்சியில் நடந்துள்ள பல்வேறு ஊழல்கள் குறித்தும் எங்களிடம் தகுந்த ஆதாரங்கள் உள்ளன. அவை அனைத்தும் தற்போது சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன" என்று குற்றம்சாட்டினார்.

 

3/5

மேலும், முந்தைய அரசின் நிதி மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகக் குளறுபடிகள் குறித்துப் பேசிய அவர், "திமுக ஆட்சியின் நிதி மேலாண்மை எவ்வாறு இருந்தது என்பது குறித்த விரிவான வெள்ளை அறிக்கை தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் இரண்டு வார காலத்திற்குள் இந்த வெள்ளை அறிக்கை முறைப்படி பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

 

4/5

தமிழக விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான கடன் தள்ளுபடி குறித்து பேசிய அமைச்சர், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களின்படியே விவசாய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன என்றார். கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வது குறித்து அரசு தற்போது தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதாகவும், இதுகுறித்த சாதகமான முடிவுகள் விரைவில் எட்டப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

 

5/5

தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி, மகளிருக்கான உரிமை தொகை 2,500 ரூபாயாக எப்போது உயர்த்தப்படும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மரியா வில்சன், "பெண்களுக்கான உரிமைத் தொகையை 2,500 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்குவது குறித்த முழுமையான விபரங்கள் மற்றும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஆகியவை வரவிருக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியவரும்" என்றார்.

 

Tags:
Kalaingar Urimai Thogai
Minister Marie Wilson
DMK
TVK Govt

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நெல்லை, தென்காசியை உலுக்கிய 4 சம்பவங்கள்.. மிரட்டிய 'பைக் கும்பல்' சிக்கியது எப்படி?

நெல்லை, தென்காசியை உலுக்கிய 4 சம்பவங்கள்.. மிரட்டிய 'பைக் கும்பல்' சிக்கியது எப்படி?

TIRUNELVELI11 min ago
2

VRS Rules:55 வயதில் ஓய்வுபெற்றால், மீதமுள்ள 5 ஆண்டுக்கான முழு சம்பளம் கிடைக்குமா?

Voluntary Retirement Scheme57 min ago
3

நாளையுடன் ஓய்வு பெறும் விராட் கோலி? வைரலாகும் ரஜத் பட்டிதார் பதிவு!

Virat Kohli1 hr ago
4

குஜராத் கப் அடிக்க அதிக வாய்ப்பு... ஆர்சிபிக்கு ஆப்பு ரெடியா...? ஐபிஎல் பைனல் A to Z

ipl final1 hr ago
5

வெப்ப அலை மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்குமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

Heat Wave2 hrs ago