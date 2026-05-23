/மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க எவ்வளவு நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும்?

Magalir urimai thogai scheme : மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க எவ்வளவு நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும்?
Magalir urimai thogai scheme : தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க எப்போது வாய்ப்பு வழங்கப்படும், அரசு இதற்கான அறிவிப்பை எப்போது வெளியிடும்? என்பது குறித்த அப்டேட்
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று புதிய அரசு அமைந்துள்ள நிலையில், மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க அரசு எப்போது வாய்ப்பு கொடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பெண்கள் மத்தியில் மேலோங்கியுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அறிவித்தபடி, இந்தத் திட்டத்தை மகளிர் திட்டத்தை மறுசீரமைத்து, தகுதியுள்ள அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதந்தோறும் 2,500 வரை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என கூறியுள்ளார்.
அந்தவகையில், புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன், கடந்த ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டு வந்த 1,000 உரிமைத் தொகை திட்டத்தை நிறுத்தாமல், மே மாதத்திற்கான தொகையை வழக்கம் போல் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைத்துள்ளது.
இருப்பினும், இத்திட்டத்தை தங்களின் தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப மேம்படுத்தவும், பயனாளிகளின் பட்டியலை முறைப்படுத்தவும் திட்ட மறுசீரமைப்பு பணிகளை அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக தங்களுக்குக் கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாக முதலமைச்சர் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அந்தவகையில் பார்க்கும்போது உரிமைத் தொகை கிடைக்காத பெண்கள் மற்றும் புதிதாக விண்ணப்பிக்கக் காத்திருக்கும் பெண்கள், இன்னும் 2 முதல் 3 மாதங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் எனத் தெரிகிறது.
ஏனென்றால் ஜூன் அல்லது அதற்குப் பிந்தைய மாதங்களில் புதிய அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் மற்றும் அரசின் நிதி நிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி சுமார் 1.3 கோடி பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்தத் தொகையை ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தினால், அரசுக்கு ஆண்டுக்குச் சுமார் ரூ.23,400 கோடிக்கும் மேல் கூடுதல் நிதி தேவைப்படும்.
எனவே, இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் பட்ஜெட்டிற்குப் பிறகே இறுதி செய்யப்படும். மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களின் குடும்பங்களைத் தவிர்த்து, மற்ற ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பப் பெண்களுக்கு முழுமையாக இத்திட்டம் சென்றடையும் வகையில் தகுதி வரம்புகள் மாற்றி அமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
எனவே, பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிந்து புதிய அரசாணை வெளியாகும் போது தான், தோராயமாக ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகும்.