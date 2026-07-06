/மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் நீக்கப்படும் பெண்கள்! அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு மறுஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது
Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தபடும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் பயனாளிகளின் பட்டியல் மறு ஆய்வு செய்யப்படுவது குறித்த அப்டேட்டை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கொடுத்துள்ளார்
தமிழ்நாட்டில் மாதந்தோறும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தை விரைவில் விரிவாக்கம் செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது
அதன்படி, இரண்டு வகையான செயல்பாடுகளை அரசு இப்போது முடுக்கிவிட்டுள்ளது. முதலில், ஏற்கனவே இருக்கும் பயனாளிகள் அனைவரின் விவரங்களையும் மறு ஆய்வு செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. அரசின் விதிமுறைகளின்படி இருக்கும் பயனாளிகளை சரியாக கண்டறிய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது
ஒரே வீட்டில் இரு ரேஷன் கார்டுகள் வைத்து இரண்டு பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குவதை அரசு கண்டுபிடித்துள்ளதாக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி விருதுநகரில் தெரிவித்துள்ளார்
இதேபோல் இன்னும் சில குளறுபடிகள் தற்போது உள்ள மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருப்பதாகவும், அவற்றை எல்லாம் எந்தெந்த வழிகளில் சரி செய்யலாம் என அரசு விரிவான ஆலோசனைகளையும் வழிமுறைகளை வகுப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி
இரண்டாவது, புதிய பயனாளிகளை சேர்ப்பது குறித்தும், விரிவாக்கம் செய்யும்போது புதிதாக என்னென்ன விதிமுறைகளை சேர்க்கலாம், எத்தனை பயனாளிகளை இத்திட்டத்தில் சேர்க்கலாம் என்பது குறித்தும் அரசு ஆலோசித்து வருகிறது
இதனடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ஏற்கனவே உள்ள பயனாளிகளில் தகுதியில்லாதவர்களை கண்டுபிடித்து அரசு நீக்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது
மேலும், எல்லா விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பெண்களை மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யும்போது சேர்ப்பதற்கும் அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது. இதனால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விரைவில் மிகப்பெரிய சீர்த்திருத்தம் நடக்கபோவது உறுதி