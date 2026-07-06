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மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் நீக்கப்படும் பெண்கள்! அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:11 PM IST

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு மறுஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது

 

Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தபடும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் பயனாளிகளின் பட்டியல் மறு ஆய்வு செய்யப்படுவது குறித்த அப்டேட்டை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கொடுத்துள்ளார்

 

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தமிழ்நாட்டில் மாதந்தோறும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தை விரைவில் விரிவாக்கம் செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது

 

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அதன்படி, இரண்டு வகையான செயல்பாடுகளை அரசு இப்போது முடுக்கிவிட்டுள்ளது. முதலில், ஏற்கனவே இருக்கும் பயனாளிகள் அனைவரின் விவரங்களையும் மறு ஆய்வு செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. அரசின் விதிமுறைகளின்படி இருக்கும் பயனாளிகளை சரியாக கண்டறிய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது

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ஒரே வீட்டில் இரு ரேஷன் கார்டுகள் வைத்து இரண்டு பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குவதை  அரசு கண்டுபிடித்துள்ளதாக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி விருதுநகரில் தெரிவித்துள்ளார்

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இதேபோல் இன்னும் சில குளறுபடிகள் தற்போது உள்ள மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருப்பதாகவும், அவற்றை எல்லாம் எந்தெந்த வழிகளில் சரி செய்யலாம் என அரசு விரிவான ஆலோசனைகளையும் வழிமுறைகளை வகுப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி

 

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இரண்டாவது, புதிய பயனாளிகளை சேர்ப்பது குறித்தும், விரிவாக்கம் செய்யும்போது புதிதாக என்னென்ன விதிமுறைகளை சேர்க்கலாம், எத்தனை பயனாளிகளை இத்திட்டத்தில் சேர்க்கலாம் என்பது குறித்தும் அரசு ஆலோசித்து வருகிறது

 

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இதனடிப்படையில் பார்க்கும்போது, ஏற்கனவே உள்ள பயனாளிகளில் தகுதியில்லாதவர்களை கண்டுபிடித்து அரசு நீக்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது

 

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மேலும், எல்லா விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் பெண்களை மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யும்போது சேர்ப்பதற்கும் அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது. இதனால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விரைவில் மிகப்பெரிய சீர்த்திருத்தம் நடக்கபோவது உறுதி

 

TAGS:
Magalir Urimai Thogai
Magalir Urimai Thogai Update
Tamil Nadu government

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