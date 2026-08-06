/மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிய விண்ணப்பம் - அரசு கொடுத்த ஷாக் அப்டேட்!

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பெண்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான அப்டேட்டை எதிர்பார்த்த பெண்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. பட்ஜெட்டில் எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, புதன்கிழமை தங்களின் முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது. இதில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் (Magalir Urimai Thogai) தொடர்பான அப்டேட் இருக்கும் என பெண்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், பட்ஜெட்டில் இத்திட்டம் குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியில், தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 என உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்திருந்தார். அதனால், பெண்கள் பெருவாரியாக தவெகவுக்கு வாக்களித்தனர். அதனால், இந்த முதல் பட்ஜெட்டில் இது குறித்த அறிவிப்பு இருக்கும் என பெண்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
ஆனால், அப்படியான அறிவிப்புகள் ஏதும் இல்லை. மேலும், இத்திட்டத்தில் சேருவதற்கும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் காத்திருக்கின்றனர். அவர்களை மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இணைக்க, அதாவது புதிதாக விண்ணப்பிக்க தமிழ்நாடு அரசு வாய்ப்பு கொடுக்கும் என்றும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர்.
ஆனால், அவர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றதைக் கொடுக்கும் வகையில், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுப்பது தொடர்பான அறிவிப்பு ஏதும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை. இது குறித்து திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றன.
ஆட்சிக்கு வந்ததும் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 வழங்குவேன் அறிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், இப்போது தாக்கல் செய்திருக்கும் பட்ஜெட்டில் அந்த அறிவிப்பை வெளியிடாதது ஏன்? என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருக்கின்றன. இதற்க பதில் அளித்திருக்கும் தவெக, கடந்த ஆட்சியில் ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டது என பதிலளித்துள்ளது.
மாற்றம் வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயே மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள், அப்படி இருக்கையில் கடந்த ஆட்சிக்கு மாற்றாக வந்திருக்கும் தவெக ஏன் முந்தைய ஆட்சியை குறைச் சொல்லி தப்பிக்க பார்க்கிறது, மாற்றதை கொடுக்க வேண்டியது தானே? என பதிலுக்கு திமுக பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
எதுவாக இருந்தாலும், மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் இருந்த பெண்களுக்கும், இத்திட்டத்தில் புதிதாக சேர காத்திருந்த பெண்களுக்கும் பெருத்த ஏமாற்றமே மிஞ்சியிருக்கிறது.