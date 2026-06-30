/மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2,500 : கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குவிந்த பெண்கள்

Magalir Urimai thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி ஏராளமான பெண்கள் கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு
Magalir Urimai thogai : கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைத்தீர்ப்பு நாள் கூட்டத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்ககோரி மனு அளித்த பெண்கள் குறித்த விவரம்
கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் வாந்தோறும் திங்கட்கிழமை நடக்கும் வாராந்திர மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் இந்த வாரமும் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai thogai) கோரி ஏராளமான பெண்கள் திரண்டு வந்து மனு அளித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கடந்தமுறை விண்ணப்பித்தும் தங்களுக்கு இன்னும் உரிமைத்தொகை கிடைக்கவில்லை எனக் கூறி விடுபட்ட பெண்கள் பலரும் இதில் கலந்துகொண்டு தங்களது கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பித்தனர்.
பெண்களின் கூட்டம் வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் அவர்களுக்காகத் தனி கவுன்டர் அமைக்கப்பட்டு மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி, மகளிருக்கான மாதாந்திர உரிமைத்தொகையை ரூபாய் 2,500 ஆக உயர்த்தி வழங்க உள்ளதாக தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளது. இதனால், பெண்களிடம் இத்திட்டம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இதன் காரணமாகவே, சமீபகாலமாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகங்களில் நடைபெறும் குறைதீர் கூட்டங்களில் மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடர்பான மனுக்கள் அதிக அளவில் பெறப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து கோவை மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது: "கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் தற்போது வரை சுமார் 6.15 லட்சம் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகையைத் தடையின்றித் தொடர்ந்து பெற்று வருகின்றனர்.
எனினும், பல்வேறு காரணங்களால் தகுதியிருந்தும் இத்திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்கள், தங்களின் தாலுகா அலுவலகங்கள் மற்றும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தொடர்ந்து மனுக்களை அளித்து வருகின்றனர்."
மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரிகள், பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் குறித்துத் தொடர்ந்து விளக்கமளித்தனர்: மாவட்ட குறைதீர் கூட்டங்கள் மற்றும் தாலுகா அலுவலகங்கள் மூலமாகப் பெறப்படும் புதிய மற்றும் விடுபட்டவர்களின் மனுக்கள் அனைத்தும் தகுதியின் அடிப்படையில் முறையாகப் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன.
இந்த மனுக்கள் மீது மாநில அரசிடமிருந்து உரிய ஒப்புதல் மற்றும் புதிய உத்தரவுகள் வந்த பிறகே, விடுபட்ட தகுதியான புதிய பயனாளிகளைச் சேர்ப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.