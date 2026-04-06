மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கும் கோடீஸ்வர யோகம்.. ஏப்ரல் 16 முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம்

Sevvai - Chandra Serkkai Palangal: செவ்வாய் மற்றும் சந்திர சேர்க்கையால் உருவாகும் மகாலட்சுமி யோகத்தால், 3 ராசிக்காரர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்க இருக்கின்றனர். 

 

ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் மற்ற கிரகங்களுடன் இணையும்போது ஒரு யோகம் உருவாகும். இந்த யோகம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், செவ்வாய் மற்றும் சந்திர கிரகங்கள் சேர்ந்து மகாலட்சுமி யோகத்தை உருவாக்குகிறது. 

 
கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படும் செவ்வாய் தற்போது மீன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த சூழலில், வரும் ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி மீன ராசிக்குள் சந்திரன் நுழைகிறார். இதனால் செவ்வாய் மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கை நிகழ்ந்து மங்களகரமான மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தை உருவாக்க உள்ளது.   

இந்த மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களும் நல்ல பலன்களை பெறுகிறார்கள். இருப்பினும் சில ராசிக்காரர்கல் மட்டும் தொழில் மற்றும் வியாபாரம் ரீதியாக சிறப்பான முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர்.   

மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசியின் 10 வது வீட்டில் செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் காண இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை பார்த்து வருபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. கடின உழைப்பு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.   

தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசியின் 4வது வீட்டில் செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இத்னால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இதுவரை இருந்த பிரச்சனை அனைத்தும் தீர்ந்து மன நிம்மதி கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் புது வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. வாழ்க்கை துணையுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.   

மீனம் (Pisces): மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் செவ்வாய் மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் மீன ராசிக்காரர்கள் அபிரிமிதமான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.  இந்த காலகட்டத்தில் புது வாய்ப்புகள் வரும். அதனை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.       

