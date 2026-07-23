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விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு: ரூ.2 லட்சம் வரை தள்ளுபடி, மகாராஷ்டிரா அரசு அதிரடி

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:53 PM IST

Maharashtra Farmers Loan Waiver: மகாராஷ்டிரா மாநில விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. விவசாயிகளின் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும். கடன் தள்ளுபடி பெறவுள்ள விவசாயிகளின் பட்டியலை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. 'புண்யஷ்லோக் அஹில்யா தேவி ஹோல்கர் ஷேத்கரி கர்ஜ்முக்தி யோஜனா 2026' (Punyashlok Ahilya Devi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026) திட்டத்தின் கீழ் மகாராஷ்டிர அரசு விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி செய்யும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது.

Farmers Loan Waiver: மகாராஷ்டிராவில் ஏழு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 533 தகுதியான விவசாயிகளின் பட்டியலை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ரூ. 36,585 கோடியை செலவிடவுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலத்தின் சுமார் 56 லட்சம் விவசாயக் குடும்பங்கள் பயனடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான விவசாயிகளின் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

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விவசாயிகள் பட்டியல் வெளியீடு

மகாராஷ்டிரா மாநில விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. விவசாயிகளின் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும். இத்திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசிய கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் பாபாசாகேப் பாட்டீல், தகுதியான விவசாயிகளுக்கு விரைவில் குறுஞ்செய்திகள் (SMS) அனுப்பப்படும் என்று தெரிவித்தார். 

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கடன் தள்ளுபடித் தொகை

அதன்பிறகு, அவர்கள் ஆதார் அங்கீகாரச் செயல்முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், கடன் தள்ளுபடித் தொகை 'நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற' (DBT) முறை மூலம் நேரடியாக அவர்களின் கடன் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான விவசாயிகளின் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

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தகவல்களை இங்கே அறியலாம்

இத்திட்டத்திற்காக அரசு ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இதில் 53 வங்கிகள் விவசாயிகளின் கடன் விவரங்களைப் பதிவேற்றியுள்ளன. விவசாயிகள் முதலில் 'அக்ரிஸ்டாக்' (AgriStack) தளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 32,000 அரசு சேவை மையங்களில் ஆதார் சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ளலாம். பயனாளிகளின் பட்டியல்கள் கிராம ஊராட்சிகள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மற்றும் வங்கிக் கிளைகளிலும் காட்சிப்படுத்தப்படும்.

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இவர்களுக்குப் பலன் கிடைக்காது

இருப்பினும், சில நபர்களை இத்திட்டத்திலிருந்து அரசு விலக்கியுள்ளது. தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு மற்றும் அரை-அரசு ஊழியர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரிகள், விவசாய வருமானம் அல்லாத பிற வருமானத்திற்கு வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், மற்றும் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள், சர்க்கரை ஆலைகள், பால் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் வேளாண் விளைபொருள் சந்தைகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஆகியோர் இதில் அடங்குவர்.

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விதிமுறைகள் இவைதான்

இத்திட்டத்தின் விதிமுறைகளை அரசு சமீபத்தில் தளர்த்தியுள்ளது. 2019-ஆம் ஆண்டின் 'மகாத்மா ஜோதிராவ் பூலே விவசாயிக் கடன் தள்ளுபடித் திட்டத்தின்' கீழ் ஏற்கனவே பயனடைந்தவர்கள், இப்போது ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான கடன் தள்ளுபடிக்குத் தகுதி பெறுவார்கள். முன்பு அவர்களுக்கு ரூ. 50,000 ஊக்கத்தொகை மட்டுமே வழங்கப்பட்டது.

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பயிர்க் கடன்கள்

விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்குள் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இனி இருக்காது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில் அவர்கள் தங்கள் பயிர்க் கடன்களை உரிய நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தியிருந்தால், இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய அவர்களும் தகுதி பெறுவார்கள்.

TAGS:
Maharashtra
Farmers Loan

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