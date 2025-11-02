ரேஷன் கடைகளில் வந்த முக்கிய மாற்றம்! முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ், ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் சேவையில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்த அறிவிப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரில் சென்று பொருட்களை வாங்குவதில் உள்ள சிரமங்களை குறைக்கும் வகையில், அவர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகம் செய்வதே முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்த திட்டத்தில் பயனடையும் முதியோர்களுக்கான வயது வரம்பு 70 ஆக இருந்தது. தற்போது, தகுதியான பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில், வயது வரம்பு 65 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், 65 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய முதியோர்கள் இனி இந்த சேவையை பெறலாம்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், நாளை நவம்பர் 3 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை முதல் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை வரை சென்னையின் 15 மண்டலங்களில் சிறப்பு விநியோகம் நடைபெற உள்ளது.
அண்ணாநகர், ஆலந்தூர், பெருங்குடி, சோழிங்கநல்லூர், தேனாம்பேட்டை, அடையார், திருவொற்றியூர், மணலி, மாதவரம், தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், திரு.வி.க.நகர், அம்பத்தூர், கோடம்பாக்கம் மற்றும் வளசரவாக்கம் ஆகிய 15 மண்டலங்களில் உள்ள 990 நியாயவிலைக் கடைகளின் விற்பனையாளர்கள் இந்த வீடு தேடி வரும் விநியோகப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள்.
இந்த வயது வரம்பு மாற்றம் மற்றும் சிறப்பு விநியோகம் குறித்த அறிவிப்பை, கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளர் சா.பாபு வெளியிட்டுள்ளார். இந்த தகவலை அனைத்து நியாயவிலை கடைகளிலும் தகவல் பலகையில் எழுதி வைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தகுதியுள்ள 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள், இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறாமல் பயன்படுத்திக்கொண்டு, தங்கள் இல்லங்களிலேயே ரேஷன் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கூட்டுறவுத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.