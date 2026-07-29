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ஆகஸ்ட் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: ITR, LPG விலை, தட்கல் புக்கிங்... முழு லிஸ்ட் இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:38 PM IST

Major Changes from August 1 2026: ஆகஸ்ட் 1, 2026 முதல், நாட்டில் பல முக்கிய விதிமுறை மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. இவை மக்களின் அன்றாட பட்ஜெட், பயணத் திட்டங்கள் மற்றும் வங்கிச் செயல்பாடுகளை நேரடியாகப் பாதிக்கும்.

Major Changes from August 1 20256: ஆகஸ்ட் 1 முதல், எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை, தட்கல் டிக்கெட் புக்கிங் முறை, கிரெடிட் கார்டு விதிகள் உட்பட பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவற்றை பற்றிய விரிவான தகவல்கலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

ஆகஸ்ட் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்1/8

Major Changes from August 1 2026

இன்னும் சில நாட்களில் ஆகஸ்ட் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கம் போலவே ஆகஸ்ட் 1, 2026 முதலும் நாடு முழுவதும் நிதி மற்றும் பயன்பாடு (Utility) சார்ந்த சில முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரவுள்ளன. எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மாற்றம் முதல் தட்கல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு வரை பல மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Bank Holiday2/8

வங்கி விடுமுறைகள்

ஆகஸ்ட் மாதம் பல பண்டிகைகளைக் கொண்ட மாதமாகும். சுதந்திர தினம், ரக்ஷா பந்தன் மற்றும் ஜன்மாஷ்டமி போன்ற முக்கிய பண்டிகைகள் காரணமாகவும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகள் தவிரவும், பல்வேறு மாநிலங்களில் வங்கிகள் பல நாட்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். இருப்பினும், நிகர வங்கிச் சேவை (net banking), UPI மற்றும் ஏடிஎம் (ATM) போன்ற சேவைகள் இக்காலகட்டத்தில் தடையின்றிச் செயல்படும்.

 

LPG Cylinder3/8

எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள்

ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியிலும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் (IOCL, BPCL, HPCL) எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகளில் மாற்றங்களை செய்கின்றன. ஆகஸ்ட் 1 அன்று எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கான புதிய விலைகள் வெளியிடப்படும். சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையைப் பொறுத்து, வணிக (19 கிலோ) மற்றும் வீட்டு உபயோக (14.2 கிலோ) சிலிண்டர்களின் விலைகள் உயரவோ அல்லது குறையவோ வாய்ப்புள்ளது.

Tatkal Train Ticket booking4/8

ரயில்வே தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கான டோக்கன் முறை

ரயில் நிலைய கவுண்டர்களில் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை வாங்கும் பயணிகளின் வசதிக்காக ஒரு புதிய டோக்கன் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இனி நீண்ட வரிசைகளில் நிற்கவோ அல்லது நெரிசலைச் சமாளிக்கவோ வேண்டியதில்லை. தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு பயணிகள் கவுண்டரிலிருந்து ஒரு டோக்கனைப் பெறுவார்கள். அதன் பின் அவர்களின் எண் அழைக்கப்படும்போது எளிதாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.

Credit Card Rules5/8

கிரெடிட் கார்டு விதிகள்

ஆகஸ்ட் 1 முதல், பல முக்கிய வங்கிகள் மற்றும் கார்டு வழங்கும் நிறுவனங்கள் தங்கள் கிரெடிட் கார்டு விதிகளை மாற்றியமைக்கின்றன. இதில் ரிவார்டு புள்ளிகளைப் பெறுதல், பில் செலுத்துவதற்கான விதிமுறைகள், தாமதமாகப் பணம் செலுத்துவதற்கான அபராதம் மற்றும் பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள் (மின்சாரம், தண்ணீர் போன்றவை) மீதான கட்டணங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

ITR Filing6/8

வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல்

சம்பளம் பெறும் பொது பிரிவினருக்கான வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 31 ஆகும். எனினும், கணக்குத் தணிக்கை (audit) செய்யத் தேவையில்லாத வரி செலுத்துவோருக்கு (எ.கா. ITR-3 மற்றும் ITR-4 படிவங்களைத் தாக்கல் செய்யும் சிறு தொழில் உரிமையாளர்கள் அல்லது தொழில் வல்லுநர்கள்), இதற்கான காலக்கெடு ஆகஸ்ட் 31 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதிக்குள்ளும் தாக்கல் செய்யத் தவறினால், வருமான வரி விதிகளின்படி நீங்கள் ரூ. 5,000 வரை தாமதக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம்.

ATF Fuel Prices7/8

ATF எரிபொருள் விலைகள்

எல்பிஜி (LPG) விலையைப் போலவே, விமான நிறுவனங்களுக்கான ஜெட் எரிபொருள் அல்லது ஏவியேஷன் டர்பைன் எரிபொருளின் (ATF) விலையும் ஒவ்வொரு மாதமும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ATF விலை உயர்ந்தால், வரும் நாட்களில் விமான நிறுவனங்கள் விமானக் கட்டணங்களை உயர்த்தக்கூடும்.

RBI Monetary Policy8/8

ரிசர்வ் வங்கியின் பணவியல் கொள்கை

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) பணவியல் கொள்கைக் குழுவின் முக்கிய ஆய்வுக் கூட்டம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ளது. கொள்கை வட்டி விகிதங்களை (ரெப்போ விகிதம் - repo rate) மாற்றியமைக்க ரிசர்வ் வங்கி முடிவெடுத்தால், அது உங்கள் வீட்டுக் கடன் மற்றும் வாகனக் கடன்களுக்கான மாதத் தவணைகள் (EMI) மற்றும் வங்கிக் கால வைப்புத் தொகைகளுக்கான (FD) வட்டி விகிதங்கள் ஆகியவற்றில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

TAGS:
August 2026
August
LPG

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