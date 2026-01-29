பிப்ரவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, EPFO, பிஎம் கிசான், சிகரெட் விலை, 8வது ஊதியக்குழு... லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from February 1 2026: இன்னும் 3 நாட்களில் பிப்ரவரி மாதம் பிறக்கவுள்ளது. பிப்ரவரி 1 முதல் பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இதன் தாக்கம் சாமானியர்களின் மீதும் இருக்கும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Big Changes from February 1 2026: ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த ஆண்டும், பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. அதன் பிறகு பல நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் இருக்கும். அவற்றை தவிர பிப்ரவரி 1 முதல் அன்றாட வாழ்க்கை தொடர்பான பல விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும். பிப்ரவரி 1, 2026 முதல், எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் வங்கி, பெட்ரோல், டீசல், இபிஎஃப்ஓ, சம்பளம், பான் மசாலா மற்றும் சிகரெட் விலைகள் தொடர்பான பல விதிகள் மாற உள்ளன. இவை சாமானியர்களின் பட்ஜெட்டை நேரடியாக பாதிக்கும். பிப்ரவரி 1 முதல் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் நாளில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகளைத் திருத்தி அமைக்கின்றன. அதாவது புதுப்பிக்கப்பட்ட எல்பிஜி விலைகள் பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று வெளியிடப்படும். இது பட்ஜெட் தினத்துடன் ஒத்துப்போவதால், பொதுமக்கள் இந்த விலைகளை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பார்கள். 14 கிலோ சிலிண்டரின் விலையில் திருத்தம் இருக்கும் என்று மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், 19 கிலோ வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் நீண்ட காலமாக மாற்றம் கண்டு வருகின்றன.
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் பிப்ரவரி 1 அன்று திருத்தப்பட்ட விமான எரிபொருள் விலைகளையும் வெளியிடும். ஏடிஎஃப் (விமான எரிபொருள்) விலைகளில் ஏற்படும் அனைத்து மாற்றங்களும் விமானப் பயணிகளின் பயணச் செலவுகளைப் பாதிக்கும். இது தவிர, சிஎன்ஜி-பிஎன்ஜி விலைகளிலும் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
பிப்ரவரி 1 முதல் பான் மசாலா மற்றும் சிகரெட் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு பெரிய மாற்றம் ஏற்படலாம். பிப்ரவரி 1 முதல் நாட்டில் புகையிலைப் பொருட்கள் மற்றும் பான் மசாலா மீது அதிக வரிகள் விதிக்கப்பட உள்ளன. ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டு செஸ்-க்கு பதிலாக புதிய கலால் வரி மற்றும் செஸ்-ஐ அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, புகையிலை மற்றும் பான் மசாலா மீதான புதிய வரிகள் ஏற்கனவே உள்ள ஜிஎஸ்டி விகிதங்களுக்கு கூடுதலாக விதிக்கப்படும். மேலும், பான் மசாலா மீது சுகாதாரம் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு செஸ் விதிக்கப்படும், இது அவற்றின் விலைகளை அதிகரிக்கும்.
பிப்ரவரி 1 முதல், ஃபாஸ்டேக் பயனர்களுக்கும் விதிகள் மாறப்போகின்றன. இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI), பிப்ரவரி 1 முதல் கார்கள், ஜீப்புகள் மற்றும் வேன்களுக்கு வழங்கப்படும் புதிய ஃபாஸ்டேக்குகளுக்கான கட்டாய 'உங்கள் வாகனத்தை அறிந்துகொள்ளுங்கள்' (KYV) செயல்முறையை நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. இது பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
பிப்ரவரி மாதம் ஒரு விடுமுறையுடன் தொடங்குகிறது. அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு வங்கி தொடர்பான ஏதேனும் முக்கியமான வேலைகள் இருந்தால், வங்கி விடுமுறைப் பட்டியலை செக் செய்து திட்டமிடுவது நல்லது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட பட்டியலின்படி, ஏழு வாராந்திர விடுமுறைகள் உட்பட, பிப்ரவரி மாதத்தில் சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ஜெயந்தி போன்ற நிகழ்வுகளுக்காக சுமார் 10 நாட்கள் விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும் இவை வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வேறுபடலாம்.
EPFO 3.0 2026 ஏப்ரல் மாதம் முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதற்கு முன்னர் பிப்ரவரி மாதத்தில் இது குறித்த சில முக்கிய அப்டேட்கள் கிடைக்கலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். புதிதாக அமைக்கபட்ட குழு தனது பணியை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிப்ரவரியில் சில முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
பிஎம் கிசான் பயனாளிகளுக்கு இந்த மாதம் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரியில் வரக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.