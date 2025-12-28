LPG விலை, EPFO, ரேஷட் அட்டை, சம்பளம், ஓய்வூதியம்: ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from January 1 2026: 2026 புத்தாண்டு, ஜனவரி 1 முதல் பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இதன் தாக்கம் சாமானியர்களின் மீதும் இருக்கும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Big Changes from January 1 2026: ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த ஆண்டும், புத்தாண்டு முதல் தேதி முதல் அன்றாட வாழ்க்கை தொடர்பான பல விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஜனவரி 1, 2026 முதல், வங்கி, சம்பளம், எரிவாயு, டிஜிட்டல் பணம் செலுத்துதல், வாகனங்கள் மற்றும் அரசு திட்டங்கள் தொடர்பான பல விதிகள் மாற உள்ளன. இவை சாமானியர்களின் பட்ஜெட்டை நேரடியாக பாதிக்கும். ஜனவரி 1 முதல் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இன்னும் தங்கள் பான் மற்றும் ஆதாரை இணைக்காதவர்கள், உடனடியாக அதை செய்துவிடுவது நல்லது. ஜனவரி 1, 2026 முதல் இணைக்கப்படாத பான் கார்டுகளுக்கு பல வங்கி மற்றும் அரசு சேவைகள் நிறுத்தப்படலாம். வரி ரீஃபண்ட், மானியங்கள் மற்றும் முதலீடு தொடர்பான சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம்.
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, எல்பிஜி விலைகள் ஜனவரி 1 முதல் மாறக்கூடும். டிசம்பரில், வணிக சிலிண்டர்களுக்கான விலை ₹10 குறைக்கப்பட்டது. ஜனவரி 1, 2026 முதல் வீட்டு எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகளும் குறைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புத்தாண்டு தொடங்கியவுடன் கிரெடிட் ஸ்கோர்கள் தொடர்பான விதிகள் மிகவும் கடுமையானதாக மாறும். உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் இப்போது மாதத்திற்கு இரண்டு முறைக்கு பதிலாக வாரந்தோறும் புதுப்பிக்கப்படும். அதாவது, நீங்கள் சரியான நேரத்தில் கடன் அல்லது கிரெடிட் கார்டு பணம் செலுத்தவில்லை என்றால், அதன் தாக்கம் உடனடியாகத் தெரியும். சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துபவர்களும் பயனடைவார்கள்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு (Central Government Employees) 2026 ஆம் ஆண்டு முக்கிய ஆண்டாக இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிவிப்பு தாமதமானாலும், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அரியர் தொகையை பெறக்கூடும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தால் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும்.
EPFO -வின் மிகப்பெரிய மேம்படுத்தலான EPFO 3.0 2026 ஆம் ஆண்டு முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதில் முக்கிய முன்னேற்றமாக ATM மற்றும் UPI மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான வசதி துவங்கப்படும்.
RBI இன் ரெப்போ விகிதக் குறைப்பைத் தொடர்ந்து, வீட்டுக் கடன் மற்றும் கார் கடன் வட்டி விகிதங்கள் எதிர்காலத்தில் குறையக்கூடும் என்றும், EMI-களின் சுமையைக் குறைக்கக்கூடும் என்றும் வங்கிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
சிறார்களின் ஆன்லைன் பாதுகாப்பு தொடர்பாக அரசாங்கம் புதிய விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். வயது சரிபார்ப்பு மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் போன்ற விதிகள் கடுமையாக்கப்படலாம்.
ரேஷன் கார்டுகளைப் பெறுவதற்கான செயல்முறை 2026 ஆம் ஆண்டு இன்னும் எளிமைப்படுத்தப்படுகிறது. ரேஷன் கார்டுகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது மக்களுக்கு, குறிப்பாக கிராமப்புறங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் நிவாரணம் அளிக்கும். மக்கள் இனி அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் வீட்டிலிருந்தே இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
விவசாயி ஐடியின் E-KYC டிசம்பர் 31, 2025 க்குள் கட்டாயமாக்கப்படும். உத்தரபிரதேசம் உட்பட பல மாநிலங்களில் விவசாயி ஐடி ஏற்கனவே கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயி ஐடி இல்லாமல், பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் தவணை செலுத்துவது நிறுத்தப்படலாம்.
ஜனவரி 1, 2026 முதல் CNG மற்றும் PNG விலைகள் குறையக்கூடும். இது வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு எரிவாயு பயனர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும். எனினும் அறிவிப்பு வந்தவுடன் தான் இதை உறுதிபடுத்த முடியும்.