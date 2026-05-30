/திருமயம் பட்டாசுக் கிடங்கில் பயங்கர வெடி விபத்து, ஒருவர் பலி

Pudukottai District News: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே திருவிழாக்களுக்கான வான வேடிக்கை தயாரிக்கும் இடத்தில் நேரிட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில், கட்டிடம் தரைமட்டமானதோடு ஒருவர் உடல் சிதறி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் அருகே உள்ள பில்லமங்கலம் கிராமத்தில் ஒரு பட்டாசு குடோன் செயல்பட்டு வந்தது. இங்கு உள்ளூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நடைபெறும் திருவிழாக்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வான வேடிக்கை வெடிகள் தயாரிக்கும் மற்றும் சேமித்து வைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.
இந்த குடோனில் வழக்கம் போல் ஏழு தொழிலாளர்கள் வெடி தயாரிப்பிலும், திருவிழாக்களுக்கு அவற்றை அனுப்பி வைக்கும் பணியிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக வெடிமருந்துகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட உராய்வு காரணமாக, பயங்கர சத்தத்துடன் வெடி விபத்து நேரிட்டது.
இந்த விபத்தின் தாக்கம் மிகக் கொடூரமாக இருந்ததால், பட்டாசு தயாரிப்பு மையம் செயல்பட்டு வந்த கட்டடம் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமானது. இந்த கோர விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே கருப்பையா என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவரது உடல் மீட்கப்பட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது
மேலும், கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கி மற்றொருவர் பலத்த காயமடைந்தார். விபத்தின் வீரியத்தில் அவரது கால் முறிந்தது. இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக அவரை மீட்டு, திருமயம் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் திருமயம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு, தீ மேலும் பரவாமல் தடுத்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து திருமயம் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வெடி தயாரிப்பு மையம் உரிய அனுமதியுடன் தான் இயங்கியதா அல்லது விதிமீறல்கள் ஏதேனும் நடந்ததா என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். திருவிழா காலங்களில் நடக்கும் இதுபோன்ற விபத்துகள் மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.