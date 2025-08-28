English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சினிமா தியேட்டர் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு.. பட்ஜெட் விலையில் ப்ரோஜெக்டர் வாங்கலாம்

Discount on Reasonable Projectors: அதிக பணம் செலவழிக்காமல் வீட்டில் மினி தியேட்டர் செட்அப் செய்ய வேண்டுமா? அப்படியானால் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ப்ரோஜெக்டர் தற்போது அறிமுகமாகியுள்ளது. இதன் தரம் சிறப்பாக இருப்பதுடன் பட்ஜெட் விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 
இந்த ஸ்மார்ட் மினி ப்ரோஜெக்டர் 1080 நேட்டிவ் முழு HD தெளிவுத்திறன் மற்றும் 4K ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் ஆண்ட்ராய்டு 11 இல் இயக்குகிறது. பல ஸ்மார்ட் அம்சங்கள் இதில் உள்ளன. மேலும், எளிதான இணைப்பிற்காக 5G WiFi 6 மற்றும் Bluetooth 5.0 வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ப்ரோஜெக்டர் அமேசானில் ரூ.8,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இது ஒரு ஸ்மார்ட் LED ப்ரோஜெக்டர், இது 720p HD தெளிவுத்திறன் மற்றும் 2000 லுமன்ஸ் பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது வீடு மற்றும் அலுவலகம் இரண்டிற்கும் சிறந்தது. இதில் Netflix, Prime Video மற்றும் Hotstar போன்ற ஸ்ட்ரீமிங் பயன்பாடுகளுக்கான ஆதரவு உங்களுக்குக் வழங்கப்படும். இந்த ப்ரோஜெக்டர் அமேசானில் வெறும் ரூ.6,399க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்த ப்ரோஜெக்டர் 300-இன்ச் டிஸ்ப்ளே மற்றும் உள்ளமைக்கப்பட்ட ஸ்பீக்கர்களுடன் வருகிறது. இது ஆண்ட்ராய்டு 13 இல் இயக்கும். 1400 லுமன்ஸ் பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது, இதில் 4K அல்ட்ரா HD ஆதரவு மற்றும் 1080p தெளிவுத்திறன் ஆகியவை அடங்கும். இந்த சிறந்த ப்ரோஜெக்டரின் விலை ரூ.10,999 ஆகும்.

இந்த ப்ரோஜெக்டர் அமேசானில் ரூ.3,499க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது 4K ஆதரவு மற்றும் 1080p முழு HD தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளது. மடிக்கணினி, மொபைல் மற்றும் டிவி ஸ்டிக்குடன் இணைக்க Wi-Fi 5G மற்றும் புளூடூத் 5.0 ஆதரவு வழங்கப்படுகிறது. 180 டிகிரி சுழற்றக்கூடிய வடிவமைப்பு, ஆண்ட்ராய்டு 11 இயக்க முறைமை மற்றும் பல சாதன இணக்கத்தன்மை ஆகிய அம்சத்தையும் உள்ளடக்கியது.

இந்த ஸ்மார்ட் ப்ரோஜெக்டர் 1080P மற்றும் 4K ஆதரவையும், சிறந்த படத் தரத்திற்காக 720 தெளிவுத்திறனையும் வழங்குகிறது. இதில் ஆண்ட்ராய்டு 13.0 மற்றும் நெட்ஃபிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் மற்றும் யூடியூப் போன்ற உள்ளமைக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளும் அடங்கும். மேலும், வைஃபை 6, ஸ்கிரீன் மிரரிங் மற்றும் புளூடூத் இணைப்பு ஆகிய ஸ்மார்ட் அம்சங்களும் அடங்கும். இந்த ப்ரோஜெக்டர் அமேசானில் வெறும் ரூ.6,590க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

