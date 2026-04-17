தமிழ் சினிமாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் மலையாள நடிகர்! ஒரே வருடத்தில் 4 படங்கள் ரிலீஸ்..

Suraj Venjaramoodu Tamil Movies : மலையாள நடிகர் ஒருவர், தமிழ் திரையுலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருக்கிறார். அவர் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Suraj Venjaramoodu Tamil Movies : பொதுவாகவே, தமிழ் நடிகர்கள் மட்டுமன்றி மலையாள நடிகர்களுக்கும் தமிழ் சினிமாவில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். அந்த வகையில், ஒரே ஒரு தமிழ் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்த அவர் தொடர்ந்து நான்கு படங்களில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலையும், அவர் அடுத்தடுத்து நடிக்கும் படங்கள் என்னென்ன என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருந்த விஜய் இனி நடிக்கப்போவதில்லை என அறிவித்து விட்டார். அஜித் ரேசிங் செல்வது, கமல் அரசியலில் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவது என்றிருக்கிறார். ரஜினிக்கு 70 வயதானாலும் இன்னும் டாப் நட்சத்திரமாக இருக்கிறார். சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ், விஜய் சேதுபதி, பிரதீப் ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட பலர் ஸ்டார் நட்சத்திரங்களாக இருக்கின்றனர்.
மலையாள நடிகர்களுக்கும் தமிழில் பெரிதாக நடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. மோகன்லால், மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான், பிருத்விராஜ் உள்ளிட்ட பலர் தமிழில் பிரபல ஹீரோக்களாக இருக்கின்றனர். அந்த வரிசையில் இன்னொரு ரசிகரும் தமிழில் பெரிதாக வளர்ந்து வருகிறார். இவர், ஹீரோவாக நடிக்கவில்லை என்றாலும் வில்லனாகவும், குணச்சித்திர கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
அவர் வேறு யாருமில்லை, மலையாள நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சர்மூடுதான். மலையாளத்தில் முக்கிய நட்சத்திரமாக இருக்கும் இவர், தமிழ் சினிமாவில் ஒரே ஆண்டில் 4 படங்களில் சைன் செய்துள்ளார். அவை அனைத்தும் ஒரே வருடத்தில் ரிலீஸும் ஆக இருக்கின்றன.
சுராஜ், தமிழில் விக்ரமுடன் வீர தீர சூரன் படத்தில் நடித்தார். இந்த படத்தில் அவர் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இதற்கு பிறகு அவரைத்தேடி பல பட வாய்ப்புகள் வந்துள்ளன.
கென் கருணாஸ் எழுதி, இயக்கி நடித்திருந்த யூத் திரைப்படத்தில் ஹீரோவின் தந்தையாக நடித்திருந்தார், சுராஜ். இந்த படத்திற்கும் சுராஜ்ஜின் கதாப்பாத்திரத்திற்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
சுராஜ் அடுத்ததாக கர எனும் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். தனுஷ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தை விக்னேஷ் ராஜா இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் வெளியாக இருக்கிறது.
சுராஜ், ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் டெக்ஸ்லா திரைப்படத்தில் ஜெய்யுடன் நடிக்கிறார். ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திலும் வருகிறார். இப்படி ஒரு வருடத்தில் நான்கு படங்களில் வரிசையாக சைன் செய்து தமிழில் பிசியான நடிகராக வலம் வருகிறார், சுராஜ்.