மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?

Malaysia Day Celebrated On 16th Sep: மலேசியாவின் உண்மையான தேசிய தினம் எது தெரியுமா? சுதந்திர தினமா... இல்லையா மலேசியா தினமா? இந்த நாள் ஏன் இத்தனை முக்கியம் என்கிற கேள்விக்கு பதில் தேடிப் பார்ப்போமா!
Malaysia Day Celebrated On 16th Sep: ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 16 அன்று மலேசியா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. மலேசியா உருவான உண்மையான தருணத்தைச் சொல்லும் வரலாறாக அமைகிறது.
மலேசியா நாள்: ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 16 அன்று மலேசியா நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. 1963-ல் கையெழுத்தான "மலேசியா ஒப்பந்தம்" நினைவாக இது உருவானது. மலாயா, வட போர்னியோ (சபா), சரவாக் மற்றும் சிங்கப்பூர் இணைந்து மலேசியா ஆனதை குறிக்கும் நாள்.
ஏன் மலேசியா நாள்? 31 ஆகஸ்ட் மலாயாவின் சுதந்திர தினம். ஆனால், 16 செப்டம்பர் மலேசியா உருவான உண்மையான நாள் என சபா, சரவாக் மக்கள் கருதுகின்றனர். மலேசியாவின் உண்மையான தேசிய தினம் இதுதான் என்ற பார்வையும் பரவலாக உள்ளது.
வரலாறு: முதலில் 1963 ஜூன் 1-இல் தொடங்க திட்டமிட்டனர். பின்னர் 31 ஆகஸ்ட்-க்கு மாற்றினர். ஆனால் இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன்ஸ் எதிர்ப்பு காரணமாக, இறுதியில் 16 செப்டம்பர் 1963 அன்று மலேசியா உருவானது. சிங்கப்பூர் 1965-ல் பிரிந்தது என்பது தகவலாக உள்ளது.
மலேசியா ஒப்பந்தம்: யூ.கே, மலாயா, சரவாக், வட போர்னியோ, சிங்கப்பூர் ஆகியோர் 1963-ல் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். இதன் மூலம் புதிய அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனி சாசனம் வழங்கப்பட்டது. சபா, சரவாக் மக்கள் பெரும்பாலும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
முக்கியத்துவம்: முதலில் மலேசியா நாள், சபா மற்றும் சரவாக் மாநில விடுமுறைதான். 2010-இல் நாடு முழுவதும் அரசுடமையாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் மலேசியா உருவான நாள் அனைவராலும் மதிக்கப்படுகிறது. இன்றைய தலைமுறை, ஒற்றுமையின் அடையாளமாகக் கருதுகிறது.
முக்கிய கொண்டாட்டங்கள்: 2011 முதல் தேசிய அளவிலான விழாக்கள் நடைபெற தொடங்கின. குவாலாலம்பூர், குசிங், கோட்டா கினாபாலு, பிந்துலு போன்ற இடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளன. 2020-21-ல் கொரோனா காரணமாக சிறிய விழாக்களே நடத்தப்பட்டன.
சமீபத்திய மாற்றங்கள்: 2018-இல் சபா, சரவாக் மாநிலங்களுக்கு மீண்டும் சம உரிமை வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. 2021-இல் அரசியலமைப்பு திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இன்று மலேசியா நாள், ஒற்றுமை, சம உரிமை, மற்றும் கூட்டிணைவின் அடையாளமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.