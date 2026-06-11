/சுடுகாட்டை சொந்தம் கொண்டாடிய நபர்: ராசிபுரம் அருகே சடலத்துடன் சாலை மறியல் செய்த மக்கள்

Namakkal News: நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த புதுப்பட்டி அருகே நடந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சுடுகாட்டை ஒருவர் சொந்தம் கொண்டாடிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
Namakkal News: கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அருந்ததியர் மக்கள் 25 சென்ட் நிலத்தில் இறந்தவர்களின் உடலை நல்லடக்கம் செய்து வந்ததாகவும் தற்போது தனி நபர் ஒருவர் அந்த மயானத்திற்கு பட்டா பெற்று இறந்தவர்களின் உடலை நல்லடக்கம் செய்வதை தடுத்து வருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த புதுப்பட்டி அருகே உள்ள முனியப்பன் புதூர் பகுதியை சேர்ந்த சாந்தா(60) என்பவர் உடல் நலக்குறைவால் இன்று உயிரிழந்தார். இந்த நிலையில் அவரது உடலை நல்லடக்கம் செய்வதற்காக மயானத்திற்கு உறவினர்கள் குழி தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்கு வந்த தனி நபர் ஒருவர் இது எங்களுக்கு சொந்தமான நிலம் எனக் கூறி அவர்களை வெளியே அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இது சாந்தாவின் உறவினர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடலுடன் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய் துறையினர் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டு எவ்வித பலனளிக்காமல் தொடர்ந்து சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் கூறுகையில், கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அருந்ததியர் மக்கள் 25 சென்ட் நிலத்தில் இறந்தவர்களின் உடலை நல்லடக்கம் செய்து வந்ததாகவும் தற்போது தனி நபர் ஒருவர் அந்த மயானத்திற்கு பட்டா பெற்று இறந்தவர்களின் உடலை நல்லடக்கம் செய்வதை தடுத்து வருவதாகவும் கூறினர்.
மேலும், தங்களுக்கு மயானத்தை மீட்டு தர வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சுடுகாட்டை கூட சுரண்டிக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் என அப்பகுதி மக்கள் கண்ணீர் வடிக்கின்றனர். இறந்தவர்கள் உடலை கூட அடக்கம் செய்ய முடியாமல் உறவினர்கள் அவதிப்படும் நிலை பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.