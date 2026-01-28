மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் வசூல்.. இதுவரை எவ்வளவு? மொத்த கலெக்ஷனில் கில்லியை மிஞ்சுமா?

Mankatha Re Release Collection: நடிகர் அஜித் குமாரின் 50வது திரைப்படமான மங்காத்தா, கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி ரீ ரிலீஸ் ஆகி பெறும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Mankatha Re Release Box Office Collection: இந்த நிலையில், திரையரங்கில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மங்காத்தா ரீ ரிலீஸின் வசூல் எவ்வளவு என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
அல்டிமேட் ஸ்டார், தல என ரசிகர்களால் அன்பாக அழைப்படம் நடிகர் அஜித் குமாரின் 50வது திரைப்படம் மங்காத்தா. இப்படம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மெகா ஹிட்டானது.
மங்காத்தா திரைப்படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்க அஜித்துடன் அர்ஜுன், த்ரிஷா, வைபவ், பிரேம்ஜி அமரன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்தார்.
இந்த நிலையில், சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மங்காத்தா திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி மீண்டும் வெளியாகி உள்ளது. 2011ஆம் ஆண்டு வெளியாகி சூப்பர் டுப்பர் ஹிட்டான இப்படம் ரசிகர்கள் இடையே மீண்டும் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இப்படம் ரீ ரிலீஸான நாளில் இருந்து ஹவுஸ் ஃபுல்லாக இருந்து வருகிறது. இதனால் தொடர்ந்து வசூலை அள்ளி வருகிறது. அதன்படி இதுவரை உலகளவில் ரூ. 17.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் சுமார் 16 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாக தெரிகிறது. வெறும் 4 நாட்களில் கிட்டத்தட்ட 18 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கி அசத்தி உள்ளது மங்காத்தா திரைப்படம்.
நடிகர் விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரீ ரிலீஸ் ஆகும்போது அப்படம் மொத்தமாக ரூ. 30 கோடி வரை வசூல் செய்தது. அதனை மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் முறியடிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
தொடர்ந்து ரசிகர்கள் ஆராவாரம் செய்து மங்காத்தா திரைப்படத்தை பார்க்க திரையரங்குகள் சென்று வருவதால் வரும் நாட்களில் புதிய உச்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.