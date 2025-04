Tamil News

ஏசி ஏன் சிலருக்கு செட் ஆகமாட்டிகிது தெரியுமா..உங்கள் உடம்பில் இது குறைவாக இருந்தால் எதுவும் ஒத்துப்போகாது? Ac Sensitivity Causes: பெரும்பாலான வீடுகளில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக ஏசியின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் சிலருக்கு, குறிப்பாகக் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள், ஏசி உடம்புக்கு ஒத்துவராத பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்றனர். இதனால், ஏசி இருக்கை அருகில் வரவே தயக்கம் காட்டுகிறார்கள். கீர்த்தனா தேவி

Apr 04, 2025, 18:48 PM IST Ac Side Effects On Health: இந்த பிரச்சனைக்குக் காரணம் என்னவென்று நீங்கள் ஒருபோதும் யோசித்திருக்கிறீர்களா? உண்மையில், இந்த அதிருப்திக்கு ஒரு சிறிய மூலப்பொருள் தான் பெரிய காரணமாக இருக்கிறது. அதைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வதற்கு வாருங்கள், ஏன் ஏசி சிலருக்கு உடம்பில் சீர்குலைவை ஏற்படுத்துகிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோம்.

1 /8 ஏசி வெப்பத்தையும் பொறுக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்களா?(Are you unable to bear the heat of the AC?) வேடிக்கைதான், சிலருக்கு ஏசி அறையில் கூட உடலுக்குச் சோர்வு, தசை இறுக்கம், மூட்டு வலி, அல்லது சில சமயங்களில் கோபம், தூக்கம் போகும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.

2 /8 காரணம் என்ன தெரியுமா?(Do you know what the reason is?) இந்த பிரச்சனையின் பின்னணி ஒரு முக்கியமான உடல் மூலக்கூறு குறைபாடு! அது தான் "மக்னீசியம்" (Magnesium). இந்த ஒரு சுருக்கமான பொருள் உடலின் நெடுங்கால நலத்திற்கு மிக அவசியமானது.

3 /8 மக்னீசியம் எதற்குத் தேவையா?(What is magnesium needed for?) மனநலத்தையும், தசை சீரான இயக்கத்தையும், நரம்பு மண்டல செயல்பாட்டையும், ஹார்மோன் சமநிலையையும் கட்டுப்படுத்த மக்னீசியம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

4 /8 குறைவாக இருந்தால் என்ன ஆகும்?(What happens if it is less?) மக்னீசியம் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு திடீரென ஏசி குளிர் தாக்கத்தில் உடல் சரிவிழுத்தல், மனஅழுத்தம் அதிகரித்தல், நரம்பு இறுக்கம் போன்றவை ஏற்படலாம்.

5 /8 இது யாருக்கு அதிகம் பாதிக்கும்?(Who will this affect the most?) மிகவும் வேலைப் பளுவில் இருப்பவர்கள், சரியாக உணவுண்ணாதவர்கள், அதிக காபி/ டீ குடிப்பவர்கள், மூடலான வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள் இவர்களுக்கே இந்த குறைபாடு அதிகமாக இருக்கும்.

6 /8 என்ன செய்யலாம்? மக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள். அவைகள்: பச்சை இலைகள், முட்டை, பருப்பு வகைகள், நெல்லிக்காய், வாழைப்பழம், மற்றும் கீரை வகைகள்.

7 /8 முடிவில் சொல்ல வேண்டியது?(What should I say in conclusion?) ஏசி செட் ஆகாதவராக நீங்கள் உணர்ந்தால், உங்கள் உடலில் மக்னீசியம் அளவை சோதிக்க ஒரு நேரம் மருத்துவரைப் பார்க்கவும். இயற்கையாக இதைச் சரி செய்வது மிக எளிது.