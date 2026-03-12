English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்றைய ராசிபலன் : மார்ச் 12, வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டம ராசிகள்

இன்றைய ராசிபலன் : மார்ச் 12, வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டம ராசிகள்

இன்று மார்ச் 12, 2026 வியாழக்கிழமைக்கான 12 ராசிகளின் பலன்கள்

 

இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 12 வியாழக்கிழமை திர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டம ராசிகள்

 
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாடாக அமையும். தொட்ட காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தைரியமாகத் தொடங்கலாம்.  

ரிஷபம் - நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். தேவையற்ற அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம் என்பதால் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நல்லது. பேச்சில் கனிவு தேவை. மற்றவர்களுடன் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது அமைதி தரும்.  

மிதுனம் - நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் சுலபமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும்.  

கடகம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த வேலைகள் இன்று முடியும். வருமானம் உயரும். சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான திட்டமிடலில் ஈடுபடுவீர்கள்.  

சிம்மம் - இன்று உங்களுக்கு ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். தொலைதூரப் பயணங்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். தந்தையின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. செலவுகள் சற்று அதிகரித்தாலும் அதற்கேற்ற வருமானமும் வரும்.  

கன்னி - இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் கூடுதல் கவனம் தேவை. புதிய முதலீடுகள் மற்றும் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. யாரைப் பற்றியும் விமர்சிக்க வேண்டாம். நிதானமும் பொறுமையும் இன்று மிக அவசியம்.  

துலாம் - துணைவியார் அல்லது பங்குதாரர்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். பிரிந்திருந்த நண்பர்கள் மீண்டும் இணைய வாய்ப்புண்டு. வெளியூர் பயணங்களால் லாபம் ஏற்படும்.  

விருச்சிகம் - எதிர்ப்புகள் விலகி நிம்மதி கிடைக்கும். கடன் தொல்லைகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.  

தனுசு - பிள்ளைகள் மூலம் பெருமை சேரும். பூர்வீக சொத்து விஷயங்களில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும். கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். மனக் குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும்.  

மகரம் - தாயின் ஆசி கிடைக்கும். சொத்துக்கள் வாங்குவது அல்லது விற்பது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாக முடியும். உடல் நலனில் சிறு அசதி ஏற்படலாம். வாகன பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.  

கும்பம் - உங்கள் தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இளைய சகோதரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எடுத்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நாடாக இருக்கும்.  

மீனம் - இன்று இனிய சொற்களால் மற்றவர்களைக் கவர்வீர்கள். நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். விருந்து, விசேஷங்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள்.  

