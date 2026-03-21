தினசரி ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை... இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?

March 21 Today Rasipalan: பங்குனி மாதம் 7ஆம் நாளான இன்று (மார்ச் 21) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
Daily Raasipalan In Tamil: இன்று பங்குனி 7ஆம் நாள் சனிக்கிழமை (மார்ச் 21) விசுவாசுவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - நண்பகல் 12:02 முதல் மதியம் 12:50 வரை; அமிர்த காலம் - மாலை 5:57 முதல் இரவு 7:26 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:50 முதல் காலை 05:38 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 9:27 முதல் காலை 10:57 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 1:57 முதல் மதியம் 3:26 வரை; குளிகை - காலை 6:27 முதல் காலை 7:57 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 8:03 முதல் காலை 8:51 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 8:55 முதல் இரவு 10:24 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:27 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:27. வாரசூலை: சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று சம நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: சிறு தொழில் புரிபவர்கள் சற்று கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். முயற்சிக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பத்திரம் பணிகளில் மேன்மையான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உங்கள் மீது இருந்த போட்டி பொறாமைகள் குறையும். எதிர்பாராத சில கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் அஸ்வினி : அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பரணி : வாய்ப்புகள் ஏற்படும். கிருத்திகை : உதவிகள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்கவும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். வழக்குகளில் திருப்பங்கள் ஏற்படும். நண்பர்களின் கருத்துக்களை புரிந்து முடிவு எடுக்கவும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். முக்கிய பிரமுகர்களின் சந்திப்புகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வங்கி செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். கவலை விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் கிருத்திகை : ஆதாயம் உண்டாகும். ரோகிணி : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மிருகசீரிஷம் : பொறுமை வேண்டும்.
மிதுனம்: தொழில் நிமித்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். சேமிப்பு மேம்படுத்துவதற்கான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். போட்டிகளில் ஈடுபட்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். சுப காரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். பயணங்கள் மூலம் இனிமையான அனுபவங்கள் ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் ஆரஞ்சு நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : ஆதரவான நாள். புனர்பூசம் : அனுபவங்கள் ஏற்படும்.
கடகம்: மன உறுதியுடன் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வீர்கள். புதிய பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். பெற்றோர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வியாபார பணிகளில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் சாதகமாக அமையும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம் புனர்பூசம் : ஆர்வம் உண்டாகும். பூசம் : முன்னேற்றம் உண்டாகும். ஆயில்யம் : உதவிகள் சாதகமாகும்.
சிம்மம்: நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நேர்மறை சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தாயின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். மனதளவில் இருந்துவந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். முயற்சிக்கு ஏற்ப சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அலுவலகப் பணிகளில் திருப்தியான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் மகம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். பூரம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். உத்திரம் : திருப்தியான நாள்.
கன்னி: குழந்தைகளால் தேவையில்லாத மன சங்கடங்கள் உண்டாகும். எளிதில் முடியும் என எதிர்பார்த்த சில காரியங்கள் இழுபறியாகி முடிவு பெறும். பொழுது போக்கு செயல்களால் கையிருப்புகள் குறையும். செயல்களில் ஒருவிதமான ஆர்வமின்மை ஏற்படும். வாகன பயணத்தில் கவனம் வேண்டும். உறவினர்களுடன் பேசும் போது நிதானத்தை கடைபிடிக்கவும். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திரம் : தாமதம் உண்டாகும். அஸ்தம் : ஆர்வமின்மை ஏற்படும். சித்திரை : நிதானம் வேண்டும்.
துலாம்: உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சி நிலவும். சுப முயற்சிகளில் அனுகூலமான பலன்கள் உண்டாகும். வீட்டு தேவைகள் பூர்த்தியாகும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சில சலுகைகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருந்த நெருக்கடியான சூழல்கள் மறையும். நண்பர்களின் உதவியால் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் சித்திரை : மகிழ்ச்சியான நாள். சுவாதி : சலுகைகள் கிடைக்கும். விசாகம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
விருச்சிகம்: நிர்வாகத் பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். வெளியூர் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். மற்றவர்களின் கருத்துக்களால் உங்கள் இலக்குகளில் தடுமாற்றம் ஏற்படும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். வர்த்தக முதலீடுகளில் ஆலோசனை வேண்டும். எதிர்ப்புகள் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : கவனம் வேண்டும். அனுஷம் : மாற்றம் ஏற்படும். கேட்டை : ஆலோசனை கிடைக்கும்.
தனுசு: உணர்ச்சிவசப்படாமல் பொறுமையுடன் செயல்படவும். திடீர் பயணங்கள் உண்டாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். கலை சார்ந்த துறைகளில் வருமானம் அதிகரிக்கும். அறிவுத்திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். எதிர்கால துறைகளில் நிபுணத்துவம் வெளிப்படும். வரவுகள் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : பொறுமை வேண்டும். பூராடம் : வருமானம் அதிகரிக்கும். உத்திராடம் : நிபுணத்துவம் வெளிப்படும்.
மகரம்: செலவுகளின் தன்மைகளை அறிந்து மேற்கொள்ளவும். சகோதர உறவுகளிடம் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். வியாபாரத்தில் இருந்த தடைகள் ஓரளவு குறையும். சொந்த ஊர் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தொழில் வழி கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் குறையும். ஆசை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திராடம் : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். திருவோணம் : தடைகள் குறையும். அவிட்டம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
கும்பம்: மனதளவில் புதுவிதமான தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். சகோதர வகையில் அனுசரித்து செல்லவும். வாகன பயணங்களால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். விளையாட்டுகளில் தனிப்பட்ட ஆர்வம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் நெளிவு சுழிவுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுக்களை பெறுவீர்கள். எழுத்து சார்ந்த துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆக்கப்பூர்வமான நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் அவிட்டம் : தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். சதயம் : ஆர்வம் ஏற்படும். பூரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மீனம்: உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை ஆட்கள் மூலம் அனுகூலமான சூழ்நிலை காணப்படும். இழுபறியான செயல்களையும் சாதுரியமான முறையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவினர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் பூரட்டாதி : அனுகூலமான நாள். உத்திரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும். ரேவதி : அறிமுகங்கள் ஏற்படும்.