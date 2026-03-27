மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..

March 27th 2026 Theatrical Release : மார்ச் 27ஆம் தேதியான இன்று, நிறைய படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாகின்றன. அந்த படங்களின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம் வாங்க.
March 27th 2026 Theatrical Release : மார்ச் 27ஆம் தேதியான இன்று தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் புதுப்புது படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாக இருக்கின்றன. அதில் சில படங்கள் ஏற்கனவே ஊடகங்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மாதத்தின் ஏதேனும் ஒரு வாரத்தில் புதுப்புது படங்கள் ரிலீஸ் ஆவது வழக்கம். அந்த வகையில், மார்ச் 27ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று பல திரைப்படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாக இருக்கின்றன. அந்த படங்களின் லிஸ்டை இங்கு பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ஹேப்பி ராஜ் படத்தை, மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கியிருக்கிறார். இதில், ஸ்ரீ கௌரி பிரியா ஜிவி பிரகாஷிற்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். ஜார்ஜ் மரியன், மதுரை முத்து உள்ளிட்ட பலர் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக வருகின்றனர். இந்த படம் ஊடகத்தினர் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது.
ஜனகன் இயக்கியிருக்கும் படம், காணாத சுடர். இந்த படத்தில் தனலக்ஷ்மி, கதிரவஹாசன், ஸ்ரீஷா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை மார்ச் 27ஆம் தேதியான இன்று முதல் தியேட்டரில் பார்க்கலாம்.
அசோக் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் படம், நீ ஃபாரெவர். ஜென் z தலைமுறையின் காதல் பிரச்சனையை சொல்லும் படமாக இருக்கிறது, நீ ஃபாரெவர். இந்த படத்தையும் இன்று முதல் பார்க்கலாம்.
சாசி பீட்ஸ் நடித்திருக்கும் த்ரில்லர் படம், தே வில் கில் யூ. த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை இன்று முதல் தியேட்டர்களில் இந்தியாவில் பார்க்கலாம்.
மலையாளத்தில் நிவில் பாலி நடித்திருக்கும் படம், பிரதிசாயா. அரசியல் த்ரில்லராக உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை இன்று முதல் தியேட்டர்களில் பார்க்கலாம்.
ஹர்ஷ் ரோஷன், ஸ்ரீதேவி உள்ளிட்ட சில புதுமுகங்கள் நடித்திருக்கும் தெலுங்கு படம், பேண்ட் மேளம். இந்த படம், ஊடகத்தினரிடையே நல்ல வரவேற்பினை பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தை இன்று முதல் நீங்கள் தியேட்டரில் பார்க்கலாம்.