மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்

Rasipalan Monthly March 2026 : மார்ச் மாதத்தில் மூன்று கிரகப் பெயர்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன, இது அனைத்து ராசிக்காரர்களிலும் மிக்கபேரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மார்ச் மாதத்தில், சூரியன் மீன ராசிக்குள் செல்வார், அதே நேரத்தில் சுக்கிரனும் இரட்டைப் பெயர்ச்சியை மேற்கொள்வார். இதனால் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டத்துடன், கரியரில் மெகா வெற்றி கிடைக்கும்.
March 2026 Lucky Astrology : 2026 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாவது மாதமான மார்ச் மாதம் தொடங்க உள்ளது. மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது. மார்ச் 3 ஆம் தேதி, சூரியனின் ராசியான சிம்மத்தில் சந்திர கிரகணம் ஏற்படும். அதற்கு ஒரு நாள் முன்பு, மார்ச் 2, 2026 அன்று, சுக்கிரன் மீன ராசிக்குச் செல்வார். மார்ச் 15 ஆம் தேதி சூரியன் மீன ராசிக்குச் செல்வார். பின்னர், மார்ச் 26 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் மீன ராசியிலிருந்து வெளியேறி மேஷ ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சிகள் எந்த ஐந்து ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, மார்ச் மாதம் கடந்த இரண்டு மாதங்களை விட மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவடையும். முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடும். நீங்கள் ஒரு புதிய திட்டத்தில் பங்கேற்கலாம்.
ரிஷபம்: மார்ச் மாதத்தில் நிகழும் கிரகப் பெயர்ச்சிகள் மற்றும் இணைப்புகள் ரிஷப ராசியினருக்கு லாபத்திற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பெரிய பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். நிதி ஆதாயங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. வருமானம் அதிகரிக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் தீர்வு பெரும்.
சிம்மம்: மார்ச் மாதத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பல விஷயங்களில் சாதனையை மேற்கொள்வார்கள். வேலை அல்லது வணிகத்திற்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்.
துலாம்: மார்ச் மாதம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம். உங்கள் தன்னம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் வளரும், மேலும் நீங்கள் வெற்றிப் படிக்கட்டில் தொடர்ந்து ஏறுவீர்கள். நீங்கள் உயர்ந்த பதவியைப் பெறலாம். அனைத்து இடங்களிலும் நீங்கள் பாராட்டப்படுவீர்கள். உங்கள் செல்வமும் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: மீன ராசி தற்போது ஏழரை சனியின் இரண்டாம் பாதத்தில் இருந்தாலும், மார்ச் மாதம் சற்று நிம்மதியைப் பெறலாம். இந்த மாதம், உங்கள் வாழ்க்கையில் சில வெற்றிகளை நீங்கள் அடையலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.