அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!

Margashirsha Amavasya Zodiac Signs 2025: கார்த்திகை மாதம் வரும் அமாவாசை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த நாளில் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால், சில ராசிக்காரர்கள் எச்சரியாக இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிடத்தின்படி, கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ஆற்றலையும், நேர்மறை ஆற்றலையும் கொடுக்கும். அந்த வகையில், கார்த்திகை மாதத்தில் அமாவாசை நாளில் நடக்கும் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது.
அமாவாசை நவம்பர் 20, 2025 அன்று வருகிறது. இந்த நாளில் சந்திரன் செவ்வாய் கிரகத்தின் ராசியான விருச்சிக ராசியில் நுழைவார். பொதுவாக, ஜோதிடத்தின் படி, அமாவாசை இரவில் எதிர்மறை சக்திகளின் செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, அமாவாசை நாளில் நடக்கும் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால், சில ராசிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
நவம்பர் 20ஆம் அமாவாசை நாளில் கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் மிதுனம் ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த நாளில் யாருடனும் வாக்குவாதம் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பாதீர்கள். ஆபத்தான இடங்களில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொலைதூர பயணங்கள் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். கடக ராசிக்காரர்கள் மார்கழி அமாவாசை அன்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கடக ராசியை ஆளும் கிரகம் சந்திரன். இந்த நாளில் வீட்டில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். கவனக்குறைவால் சில பொருட்களை இழக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அந்த விஷயத்தை கவனமாக இருக்க வேண்டும். தம்பதிகளுக்கு இடையே பிரச்னை ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மார்கழி அமாவாசை அன்று கன்னி ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், ஒரு சிறிய தவறு கூட குறிப்பிடத்தக்க தீங்கு விளைவிக்கும். இந்த நாளில் அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். எதையும் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். அலுவலகங்களில் உங்களுக்கு பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். வெளியூர் பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மன உறுதியின்மையால் பாதிக்கப்படலாம். சிந்தனையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். குறைவாகப் பேசுவது நல்லது. இல்லையெனில் நீங்கள் சில பிரச்னைகள் சந்திக்க நேரிடும். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதை அன்றைய நாளில் தவிர்க்கவும். வீட்டில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம்.
மகர ராசிக்காரர்கள் அன்றைய நாள் மோசமானதாக இருக்கும். தேவையற்ற மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். மற்றவர்களை விமர்சிப்பதையோ அல்லது உங்களை குறைத்து மதிப்பிடுவதையோ தவிர்க்கவும். உங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள். நிதி பரிவர்த்தனைகளை கவனமாக கையாளுங்கள். தியானம், யோகா உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த உதவும். தம்பதிகளுக்கு இடையே கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம். குழந்தைகளின் உடல்நலத்தில் அக்கறையுடன் செயல்பட வேண்டும்.