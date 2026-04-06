செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி... இன்று முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிச்சது லக்கு!

Mars Constellation Transit: செவ்வாய் பகவான் இன்று சனி பகவானின் உகந்த உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்தார். இதனால், வரும் ஏப். 23ஆம் தேதிவரை மூன்று ராசிகளுக்கு சிறப்பான காலகட்டமாகும்.
செவ்வாய் பகவான் அவரின் இயக்கத்தை விரைவில் மாற்ற இருக்கிறார். அவரின் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்விலும் பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தும்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தாலும், ஒரு சில ராசிகளுக்கு அசுபமாகவும் விளங்கும். கடந்த ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்தார். மேலும், இன்று சனி பகவானுக்கு உகந்த உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்குள் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு செவ்வாய் இன்று நுழைந்து, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதிவரை நீடிப்பார். செவ்வாய்யின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி என்பது மூன்று ராசிகளுக்கு பெரும் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குகிறது.
மேஷம்: செவ்வாய் பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் நன்மையை அளிக்கும். வணிகத்தில் பெரும் லாபமும் கிடைக்கும். புதிய வேலை கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளும் தேடி வரும். வீட்டில் நிம்மதி இருக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் சிறப்பாக வாழ்வீர்கள்.
மிதுனம்: உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் நுழைவதால், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது. நல்ல செய்தி தேடி வரும். பணியிடத்திலும் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழிகள் பிறக்கும். சொத்துகளை வாங்கவும் இது சரியான நேரம். வெளிநாடு போகும் வாய்ப்புகளும் வரும்.
விருச்சிகம்: செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமான காலகட்டமாகும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நேர்மறையாகவே இருக்கும். இந்த நேரத்தில் ஆன்மீக நாட்டம் அதிகம் இருக்கும். மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் அதிகரிக்கும். வருமானமும் சிலருக்கு அதிகரிக்கும். சேமிப்பும் எளிதாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்கள் ஆகும். இந்த கணிப்புகள் எதையும் Zee News உறுதிப்படுத்தவில்லை.