மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் கொட்டும்..இன்று முதல் பொற்காலம்!

Sevvai - Chandran Serkai Palangal: செவ்வாய்  மற்றும் சந்திரனால் உருவாகும் மகாலட்சுமி யோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்க இருக்கிறது. 

 

ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவ்வப்போது தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிக் கொள்ளும். அப்போது உருவாகும் யோகத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் அதன் தாக்கம் இருக்கும். 

 
செவ்வாய் மறும் சந்திரன் சேர்ந்து ஒரு அற்புதமான யோகத்தை உருவாக்க உள்ளது. அதாவது ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி சந்திரன் மீன ராசியில் இருக்கும் செவ்வாய் உடன் சேர்ந்து மகாலட்சுமி ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது.   

இந்த மகாலட்சுமி ராஜயோகம் மிகவும் மங்களகரமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இது நிதி மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கமானது அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும், 3 ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.   

மிதுனம்: மிதுன ராசியின் 10 வது வீட்டில் செவ்வாய் - சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதன் காரணமாக மிதுன ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தை பெற இருக்கின்றனர். புதிய ஒப்பந்தங்களை பெறலாம். மேலும், புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம்.   

தனுசு: தனுசு ராசியின் 4 வது வீட்டில் செவ்வாய் - சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெறுவார்கள். நீண்ட காலமாக முடிக்க முடியாமல் இருக்கும் வேலைகள் இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு புதிய வழிகள் பிறக்கும். இருக்கும் கடன்கள் அனைத்தையும் அடைத்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். மொத்தத்தில் நிதி ரீதியான கவலைகள் முடிவுக்கு வரும்.   

மீனம்: மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் செவ்வாய் - சந்திரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதன் காரணமாக மீன ராசிக்காரர்கள் அபிரிமிதமான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. புதிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நிலையில், நல்ல நன்மைகளை பெற முடியும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும், செலவு குறைந்து வரவு இருக்கும்.    

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் மாயாஜாலம்! யாருக்கு லாபம் தெரியுமா?