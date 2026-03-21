மீனத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!

Mars Transit 2026: செவ்வாய் பகவான், குரு பகவானின் மீன ராசிக்கு வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைய இருப்பதால் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களின் பணி வாழ்க்கை, பொருளாதாரம் ஆகியவை சிறக்கும். அந்த 4 ராசிகள் என்னென்ன?, அவற்றுக்கான பலன்கள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Mars Transit 2026 In Pisces: செவ்வாய் பகவான், ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு சுமார் 45 நாள்களுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி ஆவார். இதனை செவ்வாய் பெயர்ச்சி என்பார்கள். செவ்வாய் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளின் வாழ்விலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
கோள்களின் அதிபதியாக திகழ்பவர், செவ்வாய் பகவான். ஒருவரின் உடல் வலிமை, பலம், துணிச்சல், தைரியம் ஆகியவைக்கு காரணமானவராகவும் திகழ்கிறார். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்கு செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சி அடைந்தார்.
அந்த வகையில், வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அன்று, அதாவது வியாழன் அன்று குரு பகவானுக்கு உகந்த ராசியான மீனத்திற்கு செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அன்று மதியம் 3.37 மணிக்கு மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையும் செவ்வாய் பகவான், வரும் மே 11ஆம் தேதி அன்றுவரை மீனத்தில் நீடிப்பார்.
குரு பகவானுக்கு உகந்த ராசியான மீனத்திற்கு செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சியடைவதால் 12 ராசிகளின் வாழ்விலும் தாக்கம் இருக்கும். இருப்பினும், இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும். அந்த நான்கு ராசிகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
மேஷம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் இவர்கள் பணியிடத்திலும், தொழிலிலும் பெரிய முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள். வேலைகளில் நீடித்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்கள் உங்களை தேடி வரும். இதற்கு முந்தைய காலத்தின் உங்களின் முயற்சிகளுக்கும் இப்போது வெற்றி கிடைக்கும். எதிர்காலத்தை குறித்த பெரும் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க இது உகந்த நேரமாகும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு வெற்றி வசப்படும்.
விருச்சகம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு பணியிடத்தில் பெரியளவில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். இவர்களின் கடந்த கால செயல்பாடுகளுக்கு இப்போது பலன் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கும் சிறந்த காலகட்டமாகும். கவனச்சிதறல் குறைந்து, சிறப்பாக படித்து தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை எடுக்கலாம். பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும்.
தனுசு: செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் சொத்து சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்கள் தீர்வை அடைவார்கள். பெரும் நன்மையும் கிடைக்கும். புதிய வாகனம் அல்லது நிலம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். உங்களின் மகிழ்ச்சியும், குடும்பத்தின் மகிழ்சசியும் இரட்டிப்பாகும்.
மீனம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக மீன ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றன. முக்கிய செயல்களை செய்வதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்தவை சுக்குநூறாக உடையும். உங்களின் உடன்பிறந்தவர்களுடன் சிறப்பான நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பை கிடைக்கும். உங்களின் தன்னம்பிக்கையும் பலப்படும். முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் பல திறக்கும். தொழிலிலும் பெரிய உயரத்தை அடைவீர்கள்.
