செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்க ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!

Mars Transit On May 2nd: ஜோதிட ரீதியாக முக்கிய கிரகமாக கருதப்படும் செவ்வாய் பகவான், மே 2ஆம் தேதி மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.
Mars Transit On May 2nd: செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் ருச்சக யோகம் உருவாகிறது. இதனால், மேஷம், விருச்சிகம், மிதுனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு செல்வத்தை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. 9 கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது அனைத்து ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படும் செவ்வாய் பகவான் மே 2ஆம் தேதி தனது சொந்த ராசியான மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகாக கருதப்படும் செவ்வாய், தனது சொந்த ராசியான மேஷத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். செவ்வாய் பகவான் சொந்த ராசிக்குள் நுழைவதால், பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்களில் ஒன்றாக ருச்சக யோகம் உருவாகிறது. ருச்சக யோகம் ஐந்து பெரும் அசுப யோகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் கிரகம் தனது சொந்த ராசியான மேஷம் அல்லது விருச்சகத்தில் வலுவாகவோ, உச்ச ராசியிலோ இருக்கும் போது, ருச்சக யோகம் உருவாகும்.
அந்த வகையில், மே 2ஆம் தேதி செவ்வாய் பெயர்ச்சி போது ருச்சக யோகம் உருவாகிறது. செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் ருச்சக யோகத்தால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளின் வேலை, தன்னம்பிக்கை, நிதி விஷயங்களில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். மேலும், நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் முன்னேற்றம் அடையக் கூடும். எனவே, செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் மூன்று ராசிகள் குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் - மேஷ ராசியின் முதல் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைந்து ருச்சக யோகத்தை உருவாக்கிறது. இதனால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக பெறக் கூடும். நிதி நிலைமை உங்களுக்கு வலுவாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். தொழிலில் அசுர வளர்ச்சி அடைவீர்கள். நீங்கள் எடுக்கு ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் உங்களுக்கு வெற்றியை அள்ளி தரும்
மிதுனம் - மிதுன ராசியின் 11வது வீட்டில் செவ்வாய் பகவான் ருச்சக யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். கடன் தொல்லைகள் நீங்கும். தடைகள் ஏற்படாது. திருமண தடைகள் நீங்கும். புதிய தொழில் தொடங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமாக லாபத்தை பார்ப்பீர்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசியின் 6வது வீட்டில் செவ்வாய் ருச்சக யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இதனால், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். இதனால், உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெற்றிகளை பெறுவீர்கள். சட்ட ரீதியான பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். செவ்வாயின் அருளால் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு உயர்ந்த பொறுபபுகள் கிடைக்கும. நிதி நிலைமை மேம்படும். வீடு, வாகனம், நகை வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
