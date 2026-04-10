அஸ்வினியில் செவ்வாய் பகவான்... மே மாசத்தில் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும்!

Mars Transit To Ashwini: செவ்வாய் பகவான் வரும் மே 11ஆம் தேதி கேது பகவானுக்கு உகந்த அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆக இருக்கிறார். மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்விலும் இதன் தாக்கம் இருக்கும் என்றாலும், இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் சுபமானதாகும். அந்த நான்கு ராசிக்களுக்கான பலன்களை இங்கு காணலாம்.

அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் வரும் மே 11ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் நுழைய இருக்கிறார். இது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமான பெயர்ச்சியாகும். பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமின்றி பணி சார்ந்தும் பெரும் முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்னைகளுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும். மற்ற பல பலன்களும் கிடைக்கும்.
செவ்வாய் பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி என்பது மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்விலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான், உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்த நிலையில், வரும் மே மாதமும் மற்றொரு நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார்.

வரும் மே 11ஆம் தேதி (திங்கள்) மதியம் 12 மணியளவில் கேது பகவானுக்கு நெருக்கமான அஸ்வினி நட்சத்திரத்திறகு செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். அவர் மே 29ஆம் தேதிவரை அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் நீடிப்பார்.

அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கு செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சி அடைவதால், இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிக சிறப்பானதாக இருக்கும். அந்த வகையில், நான்கு ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

மேஷம்: செவ்வாய், அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகும் இந்த காலகட்டத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை  அதிகமாகி உள்ளது. மேலும் உங்களது வேலையில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள். பணி வாழ்க்கையிலும் புதிய வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். உங்களது செலவுகள் அதிகரித்தாலும், வரவும் அதிகரிக்கும். 

மிதுனம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சி இந்த மிதுன ராசிக்காரர்களின்  வேலையிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், இதனால் நீங்கள் புதிய அனுபவத்தை அடைவீர்கள். சமூகத்தில் இவர்களுக்கு மதிப்பு உண்டாகும், அதேபோல் தொழிலும் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் வளர்ச்சியின் மீது கவனம் செலுத்தினாலே, எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு உகந்ததாக இருக்கும். 

சிம்மம்: செவ்வாய் பயிற்சி காரணமாக சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். வீடு, நிலம் உள்ளிட்ட சொத்துகளை வாங்குவீர்கள். உடல்நிலையும் சீராக இருக்கும். வணிக பார்ட்னர்களின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: செவ்வாய் பெயர்ச்சி என்பது விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் படைப்பாக்கத்தை அதிகப்படுத்தும். பணியிடத்தில் சிறப்பான வெற்றியை படைப்பார்கள். பொருளாதார நிலை மேம்படும் அதே வேளையில், குடும்ப உறுப்பினர்கள் உடனான உறவை பலப்படுத்தும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். பணியில் இருக்கும் தடைகளும் முழுமையாக நீங்கும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் பொது நம்பிக்கைகள் மற்றும் கணிப்புகளின் அடிப்படையிலானவை. ஜீ மீடியா (Zee Media)  இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

