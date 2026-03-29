செவ்வாய் பெயர்ச்சி: உருவாகும் கேந்திர யோகம் - இந்த 4 ராசிகளுக்கு கவலையே வேண்டாம்!

Mars Transit 2026: வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறது. மீன ராசி குரு பகவானுக்கு உகந்தது. செவ்வாய் - குரு இணைவதால் கேந்திர யோகம் உருவாகிறது. இதனால், இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு வளர்ச்சியடையப்போகிறது.
Sevvai Peyarchi 2026, Kendra Yog: செவ்வாய் பகவான் வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, மே 11ஆம் தேதிவரை அந்த ராசியில் நீடிப்பார். மீன ராசி என்பது குரு பகவானுக்கு உகந்ததாகும். எனவே, குரு பகவானுடன், செவ்வாய் பகவான் இணைய இருக்கிறார். இது சுபமானதாக கருதப்படுகிறது.
ஜோதிடத்தில் செவ்வாய் பகவான் வீரத்திற்கும், துணிச்சலுக்கும், வலிமைக்கும் காரணமானவர். உங்கள் ஜாதகத்தில் இவரது பார்வை இருந்தால் உங்களின் வாழ்வில் பல நேரமறை மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
அந்த வகையில், வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சியடைய இருக்கிறார். இது சுபமான யோகமாக கருதப்படுகிறது. மீன ராசி என்பது குரு பகவானுக்கு உகந்த ராசியாகும். தற்போது குரு பகவான் மிதுன ராசியில் இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், செவ்வாய் பகவானும், குரு பகவானும் இணைய உள்ளார்கள். இதனால் கேந்திர யோகம் உருவாகும்.
வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி செவ்வாய் பகவான் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் நிலையில், மே 11ஆம் தேதிவரை அந்த ராசியில் நீடிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் கேந்திர யோகம் ஏற்படுவதால் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான காலகட்டமாகும். அந்த நான்கு ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கு காணலாம்.
ரிஷபம்: செவ்வாய் - குரு இணைவதால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிறக்கும். இதனால், நீண்ட நாள்களாக நிறைவேறாமல் இருக்கும் பணிகள் இப்போது முடிவுக்கு வரும். வேலையிடத்தில் உங்களின் பொறுப்புகள் கூடும். பணியில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பம் சார்ந்த நல்ல செய்திகள் உங்களை வந்தடையும்.
மிதுனம்: செவ்வாய் - குரு இணைவதால் உருவாகும் கேந்திர யோகம் காரணமாக, புதிய வேலைவாய்ப்பை இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தேடி வரும். அதாவது, நீங்கள் வேறு இடத்திற்கு டிரான்ஸ்பராக விரும்பினாலும், புதிய வேலையை தேடினாலும் உங்களின் விருப்பம் நிறைவேறும். செலவுகள் அதிகரிக்கும் அதேவேளையில், வருமானமும் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: கேந்திர யோகம் காரணமாக சிம்ம ராசிக்காரர்கள் எதிர்பார்க்காத பலன்கள் அவர்களுக்கு வந்து சேரும். அதாவது, நீங்கள் எதிர்பார்க்காத பரிசு ஒன்று எதிர்பாராத நேரத்தில் உங்களை வந்தடையும். வேலையிடத்தில் வளர்ச்சி என்பது மெதுவாகவே இருக்கும், எனினும் சற்று பொறுமை காக்கவும். குடும்பத்துடன் நீங்கள் சுற்றுலா செல்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: கேந்திர யோகம் காரணமாக இந்த ராசியின் தொழிலதிபர்கள், மாணவர்கள் ஆகியோருக்கு நல்ல காலம் பிறக்கும். புதிதாக வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கும் சிறப்பான காலகட்டமாகும். புதிய ஆர்டர்கள் தொழிலதிபர்களை தேடி வரும், தொழில் வளர்ச்சி பெறும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து இப்போது வருமானம் அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கருத்துகளும் ஜோதிடர்களின் கணிப்பு சார்ந்ததாகும். இதனை Zee News உறுதிப்படுத்தவில்லை.