அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்

Mangal Gochar 2026 Effect: செவ்வாய் அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்து, நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளைத் தருவார். இந்த செவ்வாய்ப் பெயர்ச்சி போட்டித் தேர்வுகள், வழக்குகள் மற்றும் தொழில்களில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். இந்த நான்கு ராசிகள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தில், அபிஜித் நட்சத்திரம் மங்களகரமானதாகவும் குறைபாடற்றதாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்த 28வது நட்சத்திரம் வெற்றி மற்றும் விஷ்ணுவின் அம்சத்துடன் தொடர்புடையது. கிரகங்களின் தளபதியும் தைரியத்தின் கிரகமுமான செவ்வாய், அபிஜித் நட்சத்திரத்தின் வழியாகப் பயணிப்போகிறார். செவ்வாய் ஜனவரி 24, 2026 சனிக்கிழமை மாலை 6:17 மணிக்கு அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்து, ஜனவரி 30, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 4:03 மணி வரை அங்கேயே இருப்பார். இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சியால் எந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் பயனடையலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் நுழைவது மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் செழிக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், செல்வம் திடீரென்று அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிவடையும் நேரம் வந்துவிட்டது. நிலம் வாங்க வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது நல்ல நாட்களின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. மரியாதை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் தீவிரம் வெளிப்படும். பதவிகளும் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது முன்னேற்றத்திற்கான பாதைகளைத் திறக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். நிதி ரீதியாக, வாழ்க்கை மேம்படும். மன அழுத்தம் நீங்கும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது நல்ல பலன்களைத் தரும். கடின உழைப்பு நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். தனிநபர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடைவார்கள். வேலையில் அதிக பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். பெரிய திட்டங்களை மேற்கொள்ள இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.