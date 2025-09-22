துலாம் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Mars Transit In Libra 2025: கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், சுக்கிரனின் ராசியான துலாம் ராசியில் இடம் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். செல்வம் மற்றும் செழிப்பு ராசியில் செவ்வாய் வருகை சில நாட்களிலேயே மக்களை செல்வந்தர்களாக மாற்றும்.
Mars Transit In Libra 2025:தைரியம், துணிச்சல் மற்றும் வீரத்தின் கிரகமான செவ்வாய், கடந்த செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சியடைந்து அக்டோபர் 27, 2025 வரை பயணிப்பார். செவ்வாய், சுக்கிரனின் ராசியில் பயணிப்பதால், சனியுடன் சேர்ந்து சமசப்த யோகத்தையும் உருவாக்குகிறார். இத்தகைய சூழ்நிலை ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கும் சாதகமான பலன் கிடைக்கலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு துலாம் ராசியில் செவ்வாய் இருப்பது நன்மை பயக்கும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். தொழிலிலும் லாபம் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு, செவ்வாய் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மலரும், காதல் வளரும். கார் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கலாம்.
கடகம்: இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற வாய்ப்புகளை வழங்கும். வேலையில் சந்தித்த பிரச்சினைகள் இப்போது தீர்க்கப்படும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலைக்காக பயணம் செய்யலாம். நிதி ஆதாயம் உண்டாகும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி நன்மை தரும். செல்வாக்கையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும், நிதி ஆதாயங்களைக் கொண்டுவரும், உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும், மேலும் உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவரும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு செவ்வாய் பெயர்ச்சி பல நன்மைகளைத் தரும். பாதுகாப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நன்மையடைவார்கள். மின் சாதனங்கள் வாங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். வணிகம் செழிக்கும். எதிர்பாராத மகிழ்ச்சி மற்றும் நிதி ஆதாயங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம்.
ஓம் அங்காரகாய வித்மஹே பூமிபுத்ராய தீமஹி தன்னோ குஜஹ் ப்ரசோதயாத் இந்த மந்திரம் செவ்வாய் பகவானின் ஆற்றலை அதிகரித்து, வாழ்க்கையில் வரும் தடைகளை நீக்க உதவுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.