  • சுக்கிரனின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்

சுக்கிரனின் ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Mars Transits In Scorpio: செவ்வாய் பகவான், நவகிரகங்களின் தளபதியாகக் கருதப்படுபவர். இவர் தைரியம், வீரம், தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, ஆற்றல் மற்றும் நிலம் ஆகியவற்றிற்கு காரணியாகத் திகழ்கிறார். செவ்வாய் கிரகம் சராசரியாக 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்குச் பயணம் செய்யக்கூடியவர்.

 

இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியானது, ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரம், வேலை, உறவுகள், உடல்நலம் போன்ற பல அம்சங்களில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நவம்பர் 2025 மாதத்தில் செவ்வாய் பகவானின் பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாகும். ஏனெனில், செவ்வாய் கிரகம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தனது சொந்த வீடுகளில் ஒன்றான விருச்சிக ராசிக்குள் (Scorpio) பெயர்ச்சி அடைகிறது, நவம்பர் மாதம் முழுவதும் செவ்வாய் விருச்சிகத்தில் இருப்பதால், அதன் வலிமை பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன் மற்றும் கிரங்களின் தளபதியான செவ்வாய் ஆகியோரின் பெயர்ச்சி ஜோதிடத்தில் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த இரண்டு கிரகங்களும் ஒன்றாக இணையும் போது ​​அவற்றின் தாக்கம் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் தெரியும். சமீபத்தில், துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் நுழைந்தது "மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை" உருவாக்கியது. இப்போது, ​​கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய் கிரகத்துடன் சுக்கிரன் விரைவில் ஒரு சிறப்பு நிலையை உருவாக்குவார், இது சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளைத் தரும்.

நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசிக்குள் நுழைந்தார். ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியில் (ரிஷபம் அல்லது துலாம்) அல்லது அதன் உச்ச ராசியில் (மீனம்) வசிக்கும் போது, ​​அது ஐந்து பெரிய யோகங்களில் ஒன்றான "மாளவ்ய ராஜயோகத்தை" உருவாக்கும். இந்த யோகம் செல்வம், செழிப்பு, அன்பு, பொருள் வசதிகள் மற்றும் கலை திறன்களுக்கு ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த யோகத்தின் செல்வாக்கு ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் ஆடம்பரத்தை அதிகரிக்கும்.

நவம்பர் 10 ஆம் தேதி காலை 9:46 மணிக்கு, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பைத் தரும் சுக்கிரனும், ஆற்றலின் அடையாளமான செவ்வாயும் 30 டிகிரி இடைவெளியில் நகர்ந்து, "த்வித்வாதஷ் யோகத்தை" உருவாக்கும். இந்த யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கலாம். இந்த சிறப்பு சேர்க்கை மேஷம், தனுசு மற்றும் விருச்சிகம் ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.

மேஷம் பலன்கள்: இந்த பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு ஆற்றலையும் உற்சாகத்தையும் தரும். செல்வ வீட்டில் செவ்வாய் கிரகத்தின் பார்வை எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைத் தரக்கூடும். தொழில்: உங்கள் பணி வேலையில் பாராட்டப்படும், மேலும் அதிக பொறுப்புடன் பதவி உயர்வு வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.

விருசிக்கம் நன்மைகள்: இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் தைரியம், வீரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். உறவுகள்: உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு இனிமையாக இருக்கும், மேலும் கூட்டாண்மைகள் வெற்றிகரமாக இருக்கலாம்.

தனுசு பலன்கள்: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் ஆளுமை மிகவும் அற்புதமானதாகவும், நேர்த்தியாகவும் மாறும். தொழில்: உங்கள் வேலையிலிருந்து நீங்கள் பயனடைவீர்கள், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

