செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்

Sevvai Sadayam Nakshatra peyarchi: செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால், 3 ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் நிதி ரீதியாக அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.
Sevvai peyarchi 2026: செவ்வாய் தற்போது கும்ப ராசியில் உள்ளார். இவர் வீரம், தைரியம், துணிச்சல் போன்றவற்றின் காரணியாவார். இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் செவ்வாய் நட்சத்திரம் மாற இருக்கிறது.
ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் தளபதியாக கருதப்படுபவர் செவ்வாய். இவர் ஒரு ராசியில் ஒன்றரை மாதம் வரை அதாவது சரியாக 45 நாட்கள் இருப்பார். அதோடு அவ்வப்போது நட்சத்திரமும் மாறுவார்.
அந்த வகையில், வரும் மார்ச் 03ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் இருந்தபடி சதயம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார். இந்த நிகழ்வின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
சிம்மம்: செவ்வாய் சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். அதிக லாபத்தை ஈட்ட முடியும். புதிய முதலீடுகள் ஒப்பந்தம் ஆகும். வேலையில் இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
தனுசு: செவ்வாய்யின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். அதனை மேற்கொள்ளும் வகையில் நல்ல பலன்களை பெற முடியும். பணப் பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும். அரசு வேலைக்கு முயற்சித்து வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கும்பம்: செவ்வாய் சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக அமைகிறது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும். நுலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் இந்த காலகட்டத்தில் முடிவடையும். ஆரோக்கியத்தில் இருக்கும் குறைபாடுகள் சரியாகும். மருத்துவ துறையில் இருப்பவர்களால் பெரிதாக சாதிக்க முடியும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.