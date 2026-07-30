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Spider Man Brand New Day பார்க்கும் முன்னர்..நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய மார்வல் படங்கள்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:17 PM IST

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது. மார்வல் யுனிவர்ஸில் எக்கச்சக்க திரைப்படங்கள் வந்திருப்பதையொட்டி, எந்த படத்தை நீங்கள் இந்த கதையை தெரிந்து கொள்ளும் முன்னர் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

ஸ்பைடர் மேன் படத்தின் நான்காவது பாகமான பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை நீங்கள் தியேட்டரில் பார்க்கும் முன்னர், சில மார்வல் படங்களை பார்ப்பது அவசியம். அவை என்னென்ன தெரியுமா?

Spider Man Home Coming1/5

ஸ்பைடர் மேன் ஹோம் கம்மிங்

ஸ்பைடர் மேன் ஹோம் கம்மிங் திரைப்படத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும். இதில், பீட்டர் பார்க்கரின் ஹை ஸ்கூல் பற்றியும் அவனுக்கு எப்படி ஸ்பைடர் மேன் பவர் கிடைக்கிறது என்பது பற்றியும் காண்பித்திருப்பர்.

 

Spider Man Far From Home2/5

ஸ்பைடர் மேன் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோம்

ஸ்பைடர் மேன் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோம் திரைப்படத்தில் மிஸ்டிரியோ வில்லன் பற்றி காண்பித்திருபர். இது, எண்ட் கேமிற்கு பிறகு வந்த படம் என்பதால் டோனி ஸ்டார்க்கின் கதாப்பாத்திரம் குறித்த ஏக்கம் பீட்டர் பார்க்கருக்கு இருக்கும்.

 

Spider Man No Way Home3/5

ஸ்பைடர் மேன் நோ வே ஹோம்

இதுதான், 2021ல் கடைசியாக வெளியான ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படம். இந்த படத்தின் க்ளைமேக்ஸில் ஸ்பைடர் மேனை எல்லோரும் மறந்து விடுவார்கள். அதை எப்படி சமாளித்து, புது வில்லனை ஸ்பைடர் மேன் சமாளிக்கிறான் என்பதுதான் ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டேவின் கதை.

 

Marvel Movies4/5

மார்வல் படங்கள்

கேப்டன் அமெரிக்கா : சிவில் வார், அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் மற்றும் எண்ட் கேம், டேர் டெவில் : பார்ன் அகெய்ன் உள்ளிட்ட படங்கள் கூடுதலான விவரத்தை வழங்கும். ஆனால், ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே பார்க்கும் முன்னர் இதை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை.

 

Spider Man Brand New Day5/5

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம், எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை ஏராளமான ரசிகர்கள் தியேட்டரில் பார்க்க குவிந்து இருக்கின்றனர். 

TAGS:
spider man brand new day
Marvel Movies

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