English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்

Rahu Peyarchi: ராகுவின் நிலையில் செப்டம்பர் 10 முதல் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சில ராசிகளுக்கு அற்புதமான நன்மைகள் கிடைக்கும். அந்த அதொர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Rahu Peyarchi Palangal: ராகு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். அவர் எப்போதும் பின்னோக்கி நகர்கிறார். 2025 ஆம் ஆண்டில், ராகு சனியின் ராசியான கும்ப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். இதன் பிறகு, செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி, ராகு தனது இளமைப் பருவத்தில் நுழைந்துள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவராக மாறியுள்ளார்.
1 /10

ராகு பெயர்ச்சி: கிரகங்கள் தங்கள் ராசியை மாற்றும்போது, ​​அவற்றின் சக்தியின் அளவு இயக்கத்துடன் டிகிரியில் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். கிரகம் 24 டிகிரிக்கு மேல் இருக்கும்போது, ​​அது அதன் முதுமை அம்சத்தில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் கிரகத்தின் செல்வாக்கு குறைவாக இருக்கும். அதே நேரத்தில், கிரகம் 24 டிகிரிக்கு குறைவாக இருந்தால் அது இளமையாகக் கருதப்படுகிறது. 

2 /10

ராகு பெயர்ச்சி ஆகி 4 மாதங்கள் கடந்துவிட்டாலும், இதுவரை ராகுவின் சக்தி மட்டுப்பட்டிருந்தது. செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி முதல், ராகுவின் அம்ச பலம் 23 டிகிரியாக மாறி, அவர் இளமைப் பருவத்தில் நுழைந்துள்ளார். இதன் காரணமாக, ராகு மிகவும் சக்திவாய்ந்தவராக மாறி, அனைத்து ராசிகளிலும் அதிகபட்ச செல்வாக்கைக் கொண்டிருப்பார்.

3 /10

ராகுவின் நிலை மாற்றம் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

4 /10

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, ராகு பெயர்ச்சியும், அவரது நிலையில் மாற்றமும் பல நன்மைகளைத் தரும். இவர்களது பெரிய கனவுகள் நிறைவேறும். நினைத்துக்கூடப் பார்க்காத முன்னேற்றத்தைப் பெறுவார்கள். பண வரவு அதிகமாகும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.

5 /10

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ராகுவின் நிலை மாற்றம் சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அழைத்துச் செல்ல திட்டமிடலாம். பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்குவது இந்த நேரத்தில் சாதகமாக இருக்கும். பண வரவு அதிகமாகும்.

6 /10

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்கள் பல துறைகளில் நன்மை அடைய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக ஊடகம், கலை தொடர்பான துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிக புகழைப் பெறுவார்கள். உங்கள் புகழ் உச்சத்தில் இருக்கும். நீங்கள் பணமும் சம்பாதிப்பீர்கள். அதிர்ஷ்டம் வலுவாக இருக்கும். ராகுவின் அருளால் அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

7 /10

மகரம்: மகரம் ராசிக்காரர்களுக்கு ராகு திடீர் பண ஆதாயங்களைத் தருவார். புதிய மூலங்களிலிருந்து பணம் பெறுவார்கள். உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். புகழ் அதிகரிக்கும். உங்கள் எதிரிகள் அவமானப்படுவார்கள். ஆனால் கெட்ட சகவாசத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாதீர்கள், இதிலிருந்து விலகி இருங்கள். குறுக்குவழிகளை தேர்ந்தெடுக்காதீர்கள், இல்லையெனில் நீங்கள் சிக்கிக் கொள்ள நேரிடும்.

8 /10

கும்பம்: ராகுவின் மாற்றத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். ராகு பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவார். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல வெற்றிகள் கிடைக்கும். முடிவெடுக்கும் திறன் வலுவாக இருக்கும். பெரிய இலக்குகளை அடைய நீங்கள் பாடுபடுவீர்கள். முதலீட்டில் லாபம் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

9 /10

ராகு கிரகத்தின் அருள் பெற, "ஓம் நக த்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ ராஹு : ப்ரசோதயாத்" என்ற ராகு காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Rahu Astrology Rasipalan Zodiac Signs

Next Gallery

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மொட்டை அடித்ததற்க்கு இது தான் காரணமா?