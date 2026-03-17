தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றம்: 30% வரை குறைய வாய்ப்பு? நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்

Gold Price : தங்கம் விலை 30 விழுக்காடு வரை குறையப்போவது குறித்த முக்கிய அப்டேட்
Gold Price : தங்கம் விலை இன்னும் 30 விழுக்காடு வரை குறைய வாய்ப்பு இருப்பதாக நகை வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் ஜெயந்தி லால் சலானி கூறியுள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகத் தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருந்து வந்த தங்கம் விலை (Gold Price), தற்போது பெரும் மாற்றத்தைச் சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, இன்றைய நிலவரப்படி தங்கம் விலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் இந்த விலை வீழ்ச்சி இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என நகை வியாபாரிகளே தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த செய்தி நகை வாங்குவோருக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ள நிலையில், எப்போது நகை விலை குறையும், எவ்வளவு வரை விலை குறையும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தங்கம் மற்றும் வைர நகை வியாபாரிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜெயந்தி லால் சலானி, தங்கம் விலை குறித்த ஒரு முக்கியமான தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், தங்கம் விலை தற்போதைய நிலையை விட வரும் நாட்களில் மேலும் 30 சதவீதம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சர்வதேசச் சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்கள் இதற்கு முக்கியக் காரணமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. உலகளாவிய போர்ச் சூழல் மற்றும் அரசியல் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகளைக் குறைத்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பொதுவாகப் போர் காலங்களில் தங்கம் விலை உயரும் என்ற கருத்து இருந்தாலும், தற்போதைய சூழலில் முதலீட்டாளர்கள் கச்சா எண்ணெய் போன்ற மற்ற துறைகளில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளதால், தங்கத்தின் தேவை குறைந்து விலை சரிய வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் மார்ச் 17, 2026 : தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாகச் சென்னையில் இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் பொதுமக்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது. நேற்றைய விலையை விட இன்று சவரனுக்கு ரூ. 480 வரை குறைந்துள்ளது.
இன்றைய விலை விவரங்கள்: 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் (1 கிராம்) ரூ.14,650, 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் (1 சவரன்/8 கிராம்) ரூ.1,17,200, 24 கேரட் தூய தங்கம் (1 கிராம்) ரூ.15,982, 24 கேரட் தூய தங்கம் (10 கிராம்) ரூ.1,59,820.
கடந்த சில நாட்களாகச் சவரன் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாயைத் தாண்டி விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று சவரன் ரூ.1,17,200 ஆகக் குறைந்துள்ளது நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு நல்வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை சரிவுக்கு மிக முக்கியக் காரணமாகச் சொல்லப்படுவது முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மாற்றம் தான். பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கம், தற்போது சர்வதேச அளவில் டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்து வருவதால் மற்ற நாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு விலை உயர்ந்ததாகத் தோன்றுகிறது. இதனால் அதன் தேவை குறையத் தொடங்கியுள்ளது.
மேலும், ஜெயந்தி லால் சலானி குறிப்பிடுவது போல, 30% சரிவு ஏற்பட்டால் தங்கம் விலை இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னோக்கிச் செல்லும் நிலை ஏற்படும். இது சாதாரண நடுத்தர மக்களுக்கு நகை வாங்குவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.
தற்போது திருமண சீசன் மற்றும் பண்டிகைக் காலங்கள் நெருங்கி வரும் வேளையில், இந்த விலை சரிவு நகைக்கடைகளில் கூட்டத்தை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 30% சரிவு என்பது ஒரே நாளில் நடந்துவிடாது என்றும், படிப்படியாகவே இந்த மாற்றம் இருக்கும் என்றும் சந்தை வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.
வெள்ளி விலையைப் பொறுத்தவரை, இன்று கிராமுக்கு 4 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் 280 ரூபாய் ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 2,80,000 ரூபாய் ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கத்தின் விலை குறையும் போது வெள்ளி விலை உயர்வது சந்தையின் ஒரு விசித்திரமான மாற்றமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை குறையப்போகிறது என்ற செய்தி மக்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நகை வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவரின் இந்தக் கணிப்பு உண்மையானால், தங்கம் மீண்டும் சாமானிய மக்களின் கைக்கெட்டும் தூரத்திற்கு வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நகை வாங்கத் திட்டமிடுவோர் சந்தை நிலவரத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, சரியான நேரத்தில் முதலீடு செய்வது அல்லது நகை வாங்குவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும்.