புதன் பெயர்ச்சி: அக்டோபர் 24 முதல் 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்

Budhan Peyarchi: அக்டோபர் 24 அன்று புதன் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். புதன் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு நல்ல நேரத்தை அளிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budhan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படும் புதனின் பெயர்ச்சி யாருக்கெல்லாம் அதிக நன்மைகளை அளிக்கும் என இங்கே காணலாம்.
புதன் கிரகம், கிரகங்களின் இளவரசராக கருதப்படுகிறார். அவர் புத்திசாலித்தனம், வணிகம், பேச்சாற்றல் போன்ற பண்புகளுக்கு காரணியாக கருதப்படுகிறார்.
வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 24, 2025 அன்று, மதியம் 12:39 மணிக்கு, புதன் துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது இந்த மாதத்தின் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும், எனினும், சில ராசிகளுக்கு இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மிதுனம்: புதன் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகமாகும். இது மிதுனத்திற்கு புதிய தொடக்கங்களின் நேரம். இந்த பெயர்ச்சி மிதுனத்திற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். பல வித புதிய வாய்ப்புகள் இப்போது கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
கடகம்: புதன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு படைப்பாற்றல் மற்றும் காதல் வாழ்க்கையில் புதுமையைத் தரும். பழைய உறவுகள் மேம்படும், திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். பண வரவு அதிகமாகும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். நீங்கள் படைப்புத் துறையிலோ அல்லது ஊடகத்திலோ ஈடுபட்டிருந்தால், வெற்றிக்கான கதவுகள் இப்போது திறக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் நீண்ட கால நன்மைகளைத் தரும்.
கன்னி: புதன் கன்னி ராசியை ஆளும் கிரகம். விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி தீர்க்கமான தன்மையையும் அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் கருத்துக்கள் மதிக்கப்படும். மேலும் ஒரு தலைமைப் பதவி உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள், குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட், தொழில்நுட்பம் அல்லது கல்வித் துறையில் இருப்பவர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண்பார்கள். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். தகவல் தொடர்பு தொடர்பான துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இந்தக் காலம் ஒரு பொற்காலமாக இருக்கலாம்.
தனுசு: புதன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தியானம், சுயபரிசோதனை மற்றும் மன தெளிவு ஆகியவற்றுக்கான நேரமாக இருக்கும். உங்கள் திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்து சிறந்த திசையில் முன்னேற உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக, நீங்கள் சில ரகசிய அல்லது எதிர்பாராத லாபங்களைப் பெறக்கூடும். முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கும் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும்.
மகரம்: புதன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். வணிகத்தில் அதிக லாபம் வரும். பண வரவு அதிகமாகும், செல்வம் பெருகும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். முதலீடுகளால் லாபம் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
புதன் பகவானின் அருள் பெற்று, வாழ்வில் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற, ‘ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்’ என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.